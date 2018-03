Liverpools tradisjonsrike hjemmebane Anfield blir større.

Ifølge har Liverpool lagt frem planer om å øke tilskuerkapasiteten på Anfield med 6000 plasser, og er allerede i samtaler med ulike sponsorer som vil gi navn til tribuneseksjonen som skal bygges ut.

Klubben representanter har fått grønt lys til å utvide den såkalte Anfield Road End etter at Main Stand ble modernisert og bygget ut.

Liverpool har fått fått frist til å legge frem detaljene for den nye utbyggingen i september 2019. Den nye kapasiteten vil sørge for at Anfield øker fra 54000 til 60000 tilskuerplasser. Det finnes også muligheter for å øke tilskuerkapasiteten med 8000 dersom de endelige planene blir godkjent.

Den tidligere utbyggingen av Main Stand har allerede sikret Liverpool 120 millioner kroner ekstra i billettinntekter på kampdagene. Med den nye utbyggingen vil billettinntektene øke ytterligere, skriver

For øyeblikket har ingen av tribuneseksjonene på Anfield et sponsornavn, men Liverpool håper at et sponsornavn på den nye utbyggingen vil bidra til å finansiere prosjektet.

Manchester Uniteds Old Trafford er den største arenaen i Premier League med en tilskuerkapasitet på 75653. Dersom Anfield utvides vil arenaen bli den tredje største, kun slått av nye White Hart Lane.

De største arenaene i Premier League:

1. Old Trafford, 75653 tilskuere

2. White Hart Lane (Tottenhams hjemmebane fra neste sesong), 62062

3. The Emirates, 60260

4. London Stadium, 60.000

5. Anfield, 54074

6. The Etihad, 53097