E69 i Nordkapp er en av Norges tøffeste veistrekninger.

Forbindelsen mellom E6 og Nordkapp er et yndet reisemål for mange, men det kan også være et farlig sted.

Sist helg ble det registrert 17 skred i området, der tre biler ble stengt inne mellom ras fredag kveld. En rekke veier ble stengt inntil videre, på grunn av ras og rasfare.

Ekstreme forhold

– Vår entreprenør har vært inne i området i dag, men forholdene var så ekstreme at de måtte trekke seg tilbake. Det ble registrert totalt 17 små og store skred over vegen på strekninga mellom Smørfjord og Repvåg. Flere er på steder der det aldri tidligere har vært registrert skred, fortalte prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark, Kurt Mørk Eriksen.

Men som kjent: Været forandret seg fort i nord. Denne uken har Vegvesenet kommet seg på offensiven igjen – på en ganske spesiell måte.

Det var nettsiden tungt.no som først fortalte om dette:

Her går snømassene over veien og ut i havet. Skjermdump: Statens vegvesen.

Stengte veien

Vegvesenet har nemlig vært i lufta med helikopter, og utløst et stort snøskred over veien ut til turistattraksjonen:

– Ved E69 på Sarnes i Nordkapp tok vi ned et stort skred som gikk over vegen og ut i sjøen, selvfølgelig mens vi hadde stengt vegen. På den måten forebygget vi et skred som med stor sannsynlighet kunne gått ved neste snøfall, opplyser Statens vegvesen.

Og det er et spektakulært syn – få det med deg i videoen øverst i saken:

