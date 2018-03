En buss kjørte torsdag av veien og inn i flere boder og tre i provinsen Nakhon Ratchasima nordøst i Thailand.

Minst 18 mennesker omkom og 33 mennesker ble skadet i ulykken, melder NTB.

Bussen var en dobbeldekker med rundt 50 mennesker om bord. De fleste av passasjerene var på vei hjem fra ferie.

Avisen Bangkok Post skriver at bussen kjørte i omtrent 80 kilometer i timen da ulykken inntraff.

Det mistenkes at ulykken skyldes en feil i bussens bremsesystem. Passasjerer har meldt om at det luktet svidd i bussen like før bussen kjørte av veien.

Saken oppdateres.