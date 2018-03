De siste ukene har Texas' hovedstad Austin blitt rammet av fem brevbombeangrep. To mennesker er blitt drept i angrepene, mens fire andre er blitt skadd.

Da politiet i Austin tirsdag kveld amerikansk tid var i ferd med å pågripe et mulig vitne i saken, Mark Anthony Conditt (23), sprengte Conditt seg selv før politiet rakk å få tak i ham.

Filmet seg selv

Etter dette fikk Conditt status som mistenkt, og det antas at han brukte en av brevbombene til å ta sitt eget liv.

– Den mistenkte er død. Han har omfattende skader etter å ha detonert en bombe inne i bilen sin, opplyste politiet i Round Rock, Texas.

Amerikanske medier publiserte overvåkningsbilder av Conditt som sendte pakker på et lokalt Fedex-kontor. Det er ukjent om disse bildene hjalp politiet med å identifisere 23-åringen.

Ifølge CNN har politiet nå funnet en video på telefonen til Conditt. Da Conditt skjønte at politiet nærmet seg, filmet han seg selv i 25 minutter, mens han innrømte å ha laget brevbombene.

– Det er en ung mann med store problemer som snakker om de utfordringene han har hatt som har ført ham til dette punktet, sier politisjef i Austin, Brian Manley.

Ukjent motiv

Et av de store spørsmålene knyttet til brevbombene har vært hva motivet til gjerningspersonen var. I videoen som ble funnet på Conditts telefon, sier den antatte gjerningspersonen ingenting som besvarer det spørsmålet.

De første eksplosjonene rammet afroamerikanere, noe som fikk politiet til å mistenke hatkriminalitet. Etterforskerne gikk imidlertid bort fra denne teorien da hvite og personer med latinamerikansk bakgrunn også ble rammet.

– Jeg vet at alle lurer på motivet og vil prøve å forstå hvorfor. Men vi kommer aldri til å finne en rasjonell motivasjon for disse handlingene, sier Manley.

Politiet hadde vært på jakt etter den mistenkte i over et døgn da han ble funnet på et hotell ved en motorvei i Round Rock, en forstad utenfor Austin.

Politiet fant Conditt på et hotell noen timer etter at han lagde videoen. Conditt forsøkte å kjøre sin vei, og politiet fulgte etter.

Til slutt stoppet han i veiskulderen. Da politiets SWAT-styrker nærmet seg, utløste mannen en eksplosjon i bilen og døde kort tid etter. Én politimann ble skadd, mens en annen skjøt mot den mistenktes kjøretøy.

De fulgte etter ham helt til Conditt etter hvert endte opp i en grøft, hvor han altså sprengte seg selv.

Familien i sjokk

Politiet har fryktet at flere brevbomber kan være i omløp, selv om den antatte gjerningsmannen tok sitt eget liv. Onsdag beordret politiet evakuering i nabolaget der mannen bodde, mens etterforskere undersøkte boligen. De siste uttalelsene fra politiet tyder på at de mener å ha kontroll på alle bombene som ble laget.

I videoen politiet fant på Conditts telefon, skal han ha gitt indikasjoner på at han ville fortsatt angrepene dersom politiet ikke hadde funnet ham.

Familie og naboer har uttrykt sjokk over nyheten om at Conditt er den antatte gjerningsmannen bak bombene. Både han og familien får gode skussmål fra de som har uttalt seg i amerikanske medier. Conditt bodde med to andre personer, som nå samarbeider med politiet.