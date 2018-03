– Jeg tror det ville vært vanskelig, og det er synd at det er sånn. Personlig synes jeg det hadde vært veldig gøy, sier Møller Dæhli til TV 2.

Han håper NRK-serien «Heimebane» kan gjøre noe med mangelen på kvinnelige trenere i norsk herrefotball.

– Det er klart det ligger ting bak der som gjør at det kanskje er vanskelig, og da er det bra med en slik serie. Jeg håper virkelig at den kan sette lys på de tingene, og at det kanskje i fremtiden blir flere kvinnelige trenere i Eliteserien, sier midtbanespilleren.

Selv har Dæhli, som for tiden er utlånt fra Freiburg til St. Pauli, erfaring med å bli trent av en kvinnelig trener. Da han som et av landets mest lovende talenter gikk på Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum, ble han trent av nåværende Vålerenga-trener Monica Knudsen.

– Jeg syntes hun var veldig, veldig flink. Hun trente oss, og det var veldig bra. Det er mange flinke trenere der ute, mener han.

– Skilte hun seg fra mannlige trenere du har hatt?

– Ikke i det hele tatt. Hun var veldig dyktig på feltet, var veldig på, veldig godt forberedt og hadde alt jeg ser etter i en trener. Hun kunne jeg gjerne hatt som trener igjen, roser Dæhli.

PS: Forrige sommer ble 23-åringen hyllet da han tok et oppgjør med kvinnefotballens kritikere i et Instagram-innlegg, der han ønsket kvinnelandslaget lykke til i EM.