Ifølge politiet i Vestfold ble den skadde personen kjørt til sykehus i ambulanse.

– Da vi kom til stedet viste det seg at det var en varebil som hadde kjørt på en person i gangfeltet. Det vi vet om skadeomfanget er at AMK melder at hun er alvorlig skadet men stabil, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Eskil Hagen Olsen til TV 2.

Politiet arbeidet onsdag kveld på åstedet.

– Det vi har fått av opplysninger tyder på at det ikke har vært stor fart, og føreren av varebilen skal ha bremset opp. Det har trolig vært uoppmerksomhet inne i bildet, sier operasjonslederen.

Førerkortet til sjåføren er beslaglagt, og politiet avhører onsdag kveld vitner til ulykken.