Stikk i strid med gjeldende norske ammeråd, sier Agnes Wold at det ikke spiller noen rolle om mor tar seg et glass vin.

Den svenske overlegen og forskeren har skapt rabalder ved å hevde at flere av rådene som blir gitt til nybakte foreldre er direkte feil.

Wold mener at myndighetenes anbefalinger om amming og alkohol ikke er basert på vitenskap, men er moraliserende. Hun mener nybakte mødre kan nyte ett glass vin og amme med god samvittighet.

Hun er professor i klinisk bakteriologi ved Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet, og bør vite hva hun snakker om.

– Det er slik når det gjelder kvinner, man elsker å være moraliserende, sier Wold, til TV 2.

Mer alkohol i kefir, enn i morsmelk

– Er det i orden å drikke alkohol når man ammer?

– Ja. Om du drikker et glass vin, får du en promille på 0,3 til 0,4. Du får den samme alkoholkonsentrasjon i brystmelken. Det kan ikke gjøre noe skade, sier Wold og viser til flere studier, blant annet en omfattende dansk studie fra 2014, som ble omtalt i Dagens Medisin.

Kefir, syrnet melk, inneholder til sammenligning fem promille alkohol.

– Det er ingen som sier at barn ikke får drikke kefir, sier Wold.

Det offisielle rådet fra Helsedirektoratet er å vente inntil tre timer med å amme om man har drukket et glass vin.

– Du skal ikke drikke de første seks ukene etter at barnet er født. Etter det kan du drikke forsiktig, men vente tre timer fra du har drukket til du ammer, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, til TV 2.

– Barnet blir søvning og kan få problemer med å få i seg nok mat om man ammer rett etter man har drukket, sier Carlsen.

Wold ler av påstanden:

– Dette er det dummeste jeg har hørt. Enten kan de ikke matte eller så kan de ikke kjemi, eller begge deler. Det er ikke mulig å få en så høy alkoholkonsentrasjon i blodet at du kan skade barnet. Du vil dø av alkoholforgiftning før konsentrasjonen blir så høy, sier Wold.

Vil ta livet av myter

Legene Agnes Wold og Cecilia Chrapkowska ga i fjor høst ut boken «Praktika för blivande föräldrar». Boken er en guide til foreldre som opplever å få motstridende råd.

Målet er å bruke dokumentert forskning for å ta livet av myter som danner grunnlaget for veletablerte råd.

– Gravide og småbarnsforeldre er engstelige for at noe skal gå galt. De får råd fra alle kanter, men mange av disse er dårlige råd. De fører til dårlig samvittighet og er nærmest umulig å gjennomføre. Rådene er heller ikke vitenskapelig testet. Til og med rådene man får fra myndighetene er feil, hevder hun.

En annen myte de ønsker ta livet av er den evige kokingen av smokker og flasker.

– Det er ingen bakterier i drikkevannet i Norge og Sverige som kan gi farlige sykdommer.

Uenig i råd om fullamming

Wold mener også at anbefalingen om å fullamme barnet til det er seks måneder er det dårligste av de dårlige rådene.

– Det er ugunstig for mor og gir barnet økt risiko for allergier. Ved å seint innføre matvarer i barnets kosthold risikerer man å utvikle allergier. Det er viktig at barnet får i seg ulike matvarer for å bli tolerant, sier Wold.

Det går ikke Helsedirektoratet med på.

– Anbefalingen om fullamming er i tråd med Verdens helseorganisasjon Europas råd. Morsmelk er den beste næringen for barn både med hensyn til utvikling, infeksjonsbeskyttelse og videre beskyttelse for sykdommer.