Facebook-direktør Mark Zuckerberg innrømmer i et facebookinnlegg at selskapet har begått feilgrep i forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen.

Zuckerberg sier selskapet vil foreta flere tiltak for å beskytte brukernes personinformasjon i kjølvannet av skandalen.

Det meste av skylden legger facebooksjefen imidlertid på andre.

I en uttalelse tirsdag ser Facebook ut til å plassere skylden for skandalen på det britiske selskapet CA, som leverte tjenester til president Donald Trump under valgkampen i 2016.

Det politiske kommunikasjonsfirmaet CA anklages for å ha samlet inn opplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere. Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

Zuckerberg skriver i oppdateringen at det er mot Facebooks retningslinjer å la applikasjonsutviklere hente ut persondata uten facebookbrukernes godkjenning.

Han hevder videre at de blokkerte «Kogan-appen» CA brukte for å innhente opplysningene i 2015, men at det i forrige uke viste seg at CA ikke har slettet dataene de tilegnet seg i strid med regelverket.

– Dette var et tillitsbrudd mellom Kogan, CA og Facebook, men det var også et tillitsbrudd mellom Facebook og folk som deler personopplysninger med oss fordi de stoler på at vi beskytter dem. Dette må vi ordne opp i, skriver Zuckerberg.

Han sier selskapet skal ta tre grep for å bedre personvernet til brukerne sine.

Vi skal gå gjennom alle tilknyttede applikasjoner som har tilgang itl mye informasjon før vi la inn begrensinger i 2014. Vi skal blokkere alle applikasjoner som ikke følger de nye retningslinjene

Vi skal begrense applikasjonsutviklers datatilgang for å hindre ytterligere misbruk. For eksempel fjerner vi muligheten til å bruke data om deg hvis du ikke har brukt appen deres de siste tre månedene.

Vi skal sikre oss at du forstår hvilke apper du har godkjent og hvilke informasjon du gir dem tilgang til.

Facebook-aksjen har rast på børsen etter at saken ble rullet opp i britiske og amerikanske medier i helgen.

Saken oppdateres.

