Curran og Nicholls hoppet rett ut av utvisningsboksen og scoret. Se målet i vinduet øverst!

Ettersom Frisk Asker lå under 1-2 i kamper, var det fjerde semifinaleoppgjøret et viktig oppjør for hjemmelaget.

Se det neste semifinaleoppgjøret på TV 2 Zebra eller Sumo fredag klokken 19.00!

De endte imidlertid opp med å tape 1-4 for storfavoritten, som nå har én fot i finalen etter storspill av Josh Nicholls – som har måttet tåle å bli vraket i flere kamper i sluttspillet.

– For en spiller, for et repertoar

Kanadieren hadde assist på den første scoringen, scoret selv det andre, assist igjen på den tredje scoringen og kunne selv sette det fjerde målet i et tomt Frisk Asker-bur helt på tampen.

– Storhamar fant en målmaskin i Nord-Amerika. For en hockeyspiller, og for et repertoar, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Onsdagens helt er imidlertid ikke fast på Storhamar-laget, og forteller at det har tent ham å bli vraket i semifinaleoppgjørene.

– Jeg skal ikke lyve – det er ganske tøft. Samtidig gir det deg ekstra motivasjon når du er med på laget, og du har lyst til å gjøre det meste ut av det. På en måte er det bra for laget når du har den sulten og kampen om plassene, sier Nicholls til TV 2.

Ledet hele veien

Mikael Zettergen åpnet scoringskontoen for bortelaget midtveis i første periode, etter målgivende fra Josh Nicholls.

I andre periode fikk hjemmelaget en eventyrlig mulighet til å utligne Storhamars ledelse.

Kodie Curran og Josh Nicholls ble utvist samtidig. Dermed fikk fireren fra grunnspillet spille fem mot tre i to minutter, men klarte ikke å benytte muligheten.

Istedenfor gikk Storhamar i angrep i øyeblikket den kanadiske duoen entret isen igjen. Curran mottok pucken, og slo den kort til Nicholls som sendte den mellom beina på keeper.

– Vi snakket om det i boksen. Heldigvis skjedde det, sa Nicholls til TV 2 i pausen om trekket.

TV 2s ekspertkommentator i oppgjøret, Geir Hoff, la ikke skjul på at scoringen kom på et ubeleilig tidspunkt for hjemmelaget.

– Det er ikke dem du drømmer om å få imot når de er helt friske og uthvilte. Nicholls prikkskyter mellom beina på Dahlberg, kommenterte Hoff.

I den tredje perioden tente Cato Cocozza håpet for hjemmepublikummet, men bare tre minutter senere gikk Jacob Berglund langt i å sette spikeren i kisten med sin 3-1-scoring – igjen var Nicholls sentral, og leverte en strålende målgivende til lagkameraten.

Helt på tampen tok hjemmelaget keeperen ut for å presse inn en redusering, men istedenfor resulterte det i at Nicholls sendte pucken i et åpent mål fra langt hold.

Dermed har Storhamar muligheten til å sikre seg semifinaleplassen når lagene barker sammen på fredag. Torsdag har Lillehammer muligheten til å sikre seg finalebillett fra det andre oppgjøret, ettersom de har en 3-0-ledelse i kamper mot Sparta.

Se det neste semifinaleoppgjøret på TV 2 Zebra eller Sumo fredag klokken 19.00!