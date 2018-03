TV 2 treffer 20-åringen i Bergen sentrum, og inviterer henne med på et lite eksperiment.

Uten noen forhåndskunnskaper, utelukkende basert på Lives navn, skal vi se hvor mye klarer å finne ut om henne via Facebook.

Svaret sjokkerer bergenskvinnen.

– Dette er ganske creepy, sier Eikemo Braaten, etter at TV 2s reporter har spurt om hun gleder seg til en fest hun skal på i slutten av måneden.

Informasjon om festen finnes åpent tilgjengelig på hennes Facebook-profil.

Informasjon på avveie

Nylig sprakk nyheten om det britiske selskapet Cambridge Analytica (CA), som anklages for å ha samlet inn opplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere. Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi velgernes handlemønster, og analyser ble blant annet solgt til Trumps valgkamstab.

Saken har skapt enorm oppmerksomhet, og satt digitalt personvern i søkelyset over hele verden. TV 2 har tatt til gatene for å finne ut hvor mye nordmenn tenker over hva som finnes åpent tilgjengelig om dem på Facebook.

Èn felles venn åpner opp

I utgangspunktet deler jeg veldig lite. Jeg har valgt å lukke det aller meste, så dere finnner nok bare navnet mitt og noen bilder, sa Live til oss like før eksperimentet startet.

FEST NESTE UKE: Via Facebook-profilen hennes, finner vi informasjon om en planlagt fest neste uke. Da sitter latteren løst hos 20-åringen. Foto: Frode Hoff/ TV 2

Det viste seg imidlertid at TV 2s reporter og Live hadde en felles venn. Dermed fikk vår reporter tilgangt til langt mer informasjon enn hva Live var klar over.

– Det er ganske skremmende å tenke over. Det er ikke så mange mennesker i Norge, det er ikke mange ledd man skal innom før man kan ha en ganske stor rekkevidde på nettverket sitt, sier Live.

Facebook er storpolitikk

Tirsdag viste britiske Channel 4 opptak der CAs direktør Alexander Nix skryter av det skandalerammede selskapets påståtte rolle i å sikre Trumps knappe valgseier i 2016.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, all dataen, alle analysene, all målrettingen, vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen og våre data preget hele strategien, sier Nix i Channel 4s opptak, som ble gjort av en reporter som lot som han var en kunde av CA.

SPORTY: Live tar TV 2s utfordring på strak arm i Bergen sentrum. Foto: Frode Hoff/ TV 2

Vil endre innstillingene

Som en del av eksperimentet, utfordret TV 2 Live til å skrive ned all informasjonen vi fant på en plakat. Deretter måtte hun gå med plakaten i offentligheten. Den samme informasjonen som er tilgjengelig for andre på nett, ble dermed tilgjengelig i den fysiske offentligheten.

– Dette er noe ganske annet, det er litt ubehagelig, sier Live

20-åringen er selv politisk aktiv, og sier at opplevelsen var en vekker.

– Jeg skal endre innstillingene på profilen min så fort jeg kommer hjem, sier hun.