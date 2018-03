Peter Madsen er verdensberømt for sine ubåt- og rakettprosjekter. Det er laget flere dokumentarer om ham, og han var et forbilde for mange unge oppfinner-spirer. For Lasse Carlsson (22) var han en barndomshelt.

– Jeg har alltid vært interessert i å bygge ting. Da jeg forstod at det var en mann som bygget en ubåt i København, ble jeg helt vill, mimrer Carlsson.

Ville ikke tro på det





Carlsson jobber selv som mekaniker og har fulgt Madsen gjennom mange år. Etter å ha beundret ubåten fra utsiden flere ganger, fikk han for tre år siden klatre inn i ubåten for å se hvordan den så ut fra innsiden.

– Det er veldig rart å tenke på at den nå kan ha vært åsted for et grusomt drap, sier Carlsson.



Da U3 Nautilus ble funnet på havets bunn og deretter slept til land i august i fjor, var Carlsson blant de første som dro for å se ubåten. På dette tidspunktet var Kim Wall fortsatt savnet, men Carlsson hadde ingen tro på at Madsen stod bak forsvinningen.

– Det virker veldig merkelig at Peter skal ha gjort dette. Jeg har overhodet ikke opplevd ham som den type person, sa Carlsson til TV 2 den 13. august i fjor.

– Man føler seg forrådt

Et halv år senere møter vi Carlsson igjen ved ubåten. Den står fortsatt på samme sted, men nå er den pakket inn i plast. Den er rettssakens største bevisgjenstand, det er ombord i den at aktoratet mener Peter Madsen tok livet av Kim Wall.

– Det er surrealistisk og man har ikke lyst til å tro på det, men bevisene taler for seg, sier Carlsson.

Han synes det er både er trist og vanskelig å tenke på at mannen han så opp til i så mange år nå sitter på tiltalebenken i et at Danmarks mest bestialske drap i moderne tid. Selv nekter Madsen for å stå bak drapet, men han innrømmet å ha partert liket.

– Det er en vanskelig følelse å beskrive, fordi man føler seg på en måte forrådt. Jeg har trodd så mye på ham og hans prosjekter også ender han opp med å gjøre noe som dette, sier Carlsson.

Han uttrykker stor medfølelse med Kim Walls familie.

– Det må være forferdelig for dem å miste sin datter så ung og på denne måten, sier han.

– Madsen er full av løgn.

Peter Madsen er nå tiltalt for overlagt drap, likskjending og for seksuelle handlingen av en svært farlig karakter mot den svenske journalisten.



Etter skiftende forklaringen har ikke Lasse Carlsson lenger tro på at hans tidligere forbilde er uskyldig.

– Den mannen er full av løgn, for å si det direkte. Jeg tror ikke på noe som helst av det han sier.