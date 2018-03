Monica Knudsen har trent Lillestrøm til tre seriegull der Hege Riise har vært sportssjef. Disse to har hatt mye med hverandre å gjøre og delte rom da begge spilte på landslaget.

På lørdag møtes de som Vålerenga-trener og Lillestrøm-trener.

– Det blir jo veldig spesielt, men vi har et ganske avslappet forhold til det begge to. Hege (Riise jou.anm) synes det er gøy at jeg er trener igjen, og vi har et veldig avslappet forhold til det inn mot kampen på lørdag, sier Monica Knudsen til TV 2 under Kick off til Toppserien 2018.

Lillestrøm-trener Hege Riise er også enig at det blir et merkelig møte.

– Det blir rart ja. Vi kjenner hverandre veldig godt og har jobbet tett i lag i flere år. Under kampen tenker man ikke så mye på det, men før og etter er jo vi venninner, sier Hege Riise.

Lillestrøm har vunnet de siste fire sesongene, og nå håper Knudsen at Vålerenga kan være med å kjempe om medaljene.

– Det er klart at klubben har ambisjoner og nå skal vi se hvor langt vi kan ta klubben. Vi ønsker å kjempe i toppen. I Lillestrøm brukte vi lang tid og bygget sten for sten, nå i Vålerenga skal vi prøve å bli gode på kort tid. Det er jo det dagens fotball handler om, få resultater på kort tid, forteller hun.

Går for titler

Med seg inn i årets sesong har Knudsen fått følge av tidligere landslagssjef Eli Landsem som ny sportssjef i Oslo-klubben og spillere som Isabell Herlovsen og Nederlands landslagskaptein Sherida Spitse.

– Jeg har kommet til Vålerenga for å vinne titler. Det er flere gode lag i ligaen men vi skal gjøre det vi kan for å vinne noe. Alle i Vålerenga vil vinne titler og det er en veldig fin spillergruppe å komme inn i, sier Vålerenga-kaptein Sherida Spitse til TV 2.

Monica Knudsen debuterer som Vålerenga-trener mot Lillestrøm lørdag 17.00 på Intility Arena.