På lørdag fortalte TV 2 historien om 17 år gamle Albert Astrup, som sto frem som ensom på Twitter.

«Jeg er en 17 år gammel gutt, som er en av mange som ikke har noen venner. Jeg velger å stå frem som ensom ettersom jeg tør å stå for den jeg er.»



Meldingen har rørt tusenvis, og onsdag møtte han stortingspolitikerne Tuva Moflag og Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet til et møte på Stortinget.

– Jeg er ikke så ofte på Twitter, men da jeg så meldingen hvor du skrev at du var 17 år, ensom og uten venner, så traff det meg veldig. Det var et utrolig sterkt budskap, og vi ønsker ikke at noen skal ha det slik, sa Moflag til Albert.

Bekjempe ensomhet

Kjerkol og Moflag har nylig vært med på å fremme et forslag i Stortinget for å bekjempe ensomhet. De ønsket å høre hvordan hverdagen til Albert er, og hva de kan gjøre for å bedre hans situasjon.

– Jeg har ingen venner, og det er litt trist. Hvis jeg skal ta et eksempel, så er det veldig mange på min alder som røyker, drikker og fester. Jeg ønsker ikke å være en sånn person. Jeg har også en mild funksjonshemming, så da tenker kanskje folk at jeg er litt annerledes, sier Albert.

MODIG: Meldingen Albert la ut på Twitter har rørt mange. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Da 17-åringen var liten hadde han en liten hjerneblødning. Dette førte til en svak form for cerebral parese.

Albert forteller til politikerne at han blir deprimert av å ikke ha venner.

– Når jeg ikke er med familien min, sitter jeg for det meste på rommet mitt. Det er vanskelig å få venner, fordi jeg vet ikke hvor jeg skal gå, sier han.

– Uakseptabelt

På grunn av mobbing sa Albert opp skoleplassen sin i januar.

– Det er trist at det endte slik. Jeg orker ikke gi det flere sjanser. Jeg har prøvd gang på gang, og det blir aldri bedre, sier 17-åringen til TV 2.

Tuva Moflag (Ap) sier det er helt uakseptabelt at Albert har vært nødt til å slutte på skolen. Hun er klar på at alle barn har rett til å fullføre skolegangen, og til et trygt arbeidsmiljø.

– Albert er en oppegående person som gjerne ønsker å gå på skolen. At han har vært nødt til å sette strek over det, kan ingen politikere være kjent av, sier Moflag til TV 2.

Tøffe år

Moren til Albert, Trine Astrup Hansen (53), sier til TV 2 at det har vært noen tøffe år.

– Det har vært en evig kamp. Vi har følt oss veldig alene når vi må gå på alle møtene med skolen uten en koordinator som kan hjelpe oss, sier hun.

Det vanskeligste for Trine som mor har vært å se at Albert sitter alene og er ensom.

– Du gjør virkelig alt du kan for å bidra med noe, men du kan ikke være noe annet enn en god mor. Det er ikke så lett å gå ut og finne en venn for en ungdom, det må komme av seg selv, sier Astrup til TV 2.

Åpenhet

Både Moflag og Ingvild Kjerkol har latt seg berøre av historien til Albert, og er imponert over åpenheten til den unge gutten. De er klar på at det er veldig viktig at folk står frem og snakker om ensomhet.

– Albert er en imponerende ungdom. Han setter ord på ting mange føler. Han er ikke redd for å vise hvem han er, og på denne måten hjelper han oss å sette fokus på et problem som et fåtall tør å snakke om, sier Kjerkol til TV 2.

RØRT: Tuva Moflag og Ingvild Kjerkol ble tydelig engasjert og rørt over det Albert fortalte. Foto: Mari Linge Five

Kjerkol mener det er mange som kan lære noe av 17-åringen. Politikeren sier at åpenheten til Albert kan vise andre at det ikke er så farlig og stå frem som ensom.

– Vi politikere må i neste omgang løfte det her. En ting er at Albert ønsker å bedre sin situasjon, men det er en utfordring for oss som samfunn hvor stadig flere opplever ensomhet, sier Kjerkol til TV 2.

Klar beskjed

Trine Astrup Hansen synes det var et svært positivt møte. Hun var tydelig rørt over at situasjonen til Albert og andre ensomme nå blir tatt på alvor.

– Det er en sår sak, og jeg så politikerne felte mer enn en tåre. Dette er kanskje første gangen på mange år at jeg har klart å holde tårene tilbake. Nå blir det spennende å se hva som kommer ut av samarbeidet vi skal ha sammen, sier hun.

Albert har en klar beskjed til politikerne som nå skal jobbe for å gjøre hans hverdag bedre:

– Jeg håper de kommer til å prøve å gjøre noe med dette, og ikke bare sier at de skal gjøre så godt de kan, sier han bestemt.