Etter flere dager preget av bråket rundt Sylvi Listhaug, står Ernas Solberg fortsatt sterkt som statsminister.

Dersom folk på fritt grunnlag kunne velge, viser en fersk måling Kantar TNS har laget for TV 2 at 63,4 prosent av de spurte som har en mening foretrekker Erna Solberg som statsminister, mens 34,7 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre. 1,9 prosent svarer en annen enn de to.

Bakgrunnstallene viser at Erna Solberg står fjellstøtt med en oppslutning på over 90 prosent blant velgerne som stemmer på Høyre og Fremskrittspartiet. Også et flertall av Venstres velgere foretrekker Solberg. Det samme gjør to av tre KrF-velgere.

Tre av fire velgere som sier de vil stemme på Arbeiderpartiet foretrekker Jonas Gahr Støre, mens hver sjette Ap-velger svarer Erna Solberg.

Folket delt

Fire av ti har fått svekket sitt syn på statsminister Erna Solberg etter håndteringen av Listhaug-saken.

En måling Kantar TNS har laget for TV 2 viser at 42,7 prosent av de spurte som har en mening mener tilliten til statsministeren er svekket, mens bare 12,0 prosent mener tilliten er styrket. Svært mange, hele 45,2 prosent mener tilliten er uendret etter håndteringen av saken.

– Det er et øyeblikksbilde etter en ukes debatt med litt opplevelse av kaos i norsk politikk. Så er det nok de som var enig med Jonas Gahr Støre og opposisjonen som først og fremst sier at de har fått svekket tillit av meg, sier Solberg.

Bakgrunnstallene viser at bare en av ti høyrevelgere har fått svekket tillit til statsministeren, mens hele sju av ti velgere som vil stemme Arbeiderpartiet har fått svekket tillit til Solberg. Blant KrFs velgere er det svært få som har fått svekket tillit til statsministeren.

– Når man er statsminister, så er man ikke det først og fremst å vegne av sitt eget parti, man er det på vegne av oss alle i Norge. Så det betyr at til og med arbeiderpartivelgere har forventninger til Erna Solberg som en samlende statsminister, og det har hun i denne saken ikke vært, sier nestleder Hadia Tajik (Ap).

Upassende og uverdig

Et stort flertall av de spurte, hele 84,2 prosent av de som har en mening, sier at det var rett av Listhaug å trekke seg. Bare 15,8 prosent mener det var galt.

Blant de som mener det var rett av Listhaug å trekke seg, svarer 48,2 prosent at de synes hun har oppført seg upassende eller at hennes opptreden ikke har vært verdig en justisminister.

27,3 prosent av dem som mener det var riktig av henne å trekke seg svarer at de mener det var rett fordi hun måtte redde regjeringen, mens 11,7 prosent mener tilliten til henne var ytterligere svekket etter de siste dagene. De øvrige har oppgitt en annen grunn eller ikke besvart spørsmålet.

– Jeg antar at dette fordeler seg litt i forhold til hvor man står politisk. Det er jo mange som mener at det var greit at hun trakk seg for å redde regjeringen. Men at dette var høyst kontroversielt og at budskapet hennes var noe mange reagerte på, det er det ingen tvil om, sier Solberg.

Bakgrunnstallene viser at det i stor grad er velgere fra opposisjonspartiene som mener oppførselen til Listhaug var upassende eller uverdig, mens mange av regjeringspartienes egne velgere mener hun måtte trekke seg for å redde regjeringen.