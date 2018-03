Til tross for at det er flere år siden «Friends», eller «Venner for livet», første gang rullet over tv-skjermene, troner serien fortsatt øverst på lista for mange.

Gjennom utallige episoder ble seerne godt kjent med karakterenes omgivelser – blant annet den karakteristiske lilla veggen i leiligheten til Monica.

Ikke tilfeldig

I et ferskt intervju med medieselskapet Great Big Story avslører en av designerne i produksjonen, John Shaffner, hvorfor akkurat lilla ble fargen på Monicas rom.

Den ble til da Schaffner lagde en modell av innspillingssettet i papir.

– Produsenten så på den og sa, «Vel, hva skal vi gjøre med fargen?». Og jeg sa «Jeg synes vi skal male settet lilla», forteller han.

Han forteller at flere var skeptiske til at veggfargen skulle være så fremtredende. Men da produsenten ga tommel opp, ble resultatet likevel lilla.

– Veggene med de sterke fargene ble rett og slett en ny karakter i serien. Farge er veldig viktig for å etablere seriens identitet. Når du byttet kanal og så på «Friends», ville du se lillafargen og bli værende, forklarer Schaffner om valget.

I tillegg til jobben som produksjonsdesigner for «Friends», har han også jobbet med store tv-suksesser som «The Big Bang Theory» og «Two and A Half Men».

Flere avsløringer

Den siste episoden av serien ble sendt i 2004. Tidligere har skuespillerne og andre i produksjonen lettet på sløret, og avslørt detaljer rundt innspillingen.

Et eksempel er at den velkjente fontenen hvor vennene bader i åpningen av serien, ikke finnes i Central Park eller i New York i det hele tatt. Serievignetten ble nemlig spilt inn på Warner Bros' ranch i California.

I tillegg er det kjent at Courtney Cox, som spiller Monica i serien, opprinnelig fikk rollen som Rachel, men sa til serieskaperne at hun var mer som en Monica.