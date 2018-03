Før - i gode og riktige gamle dager - slik for 10 år siden, da skulle SUVene være store. Jo større jo bedre og naturligvis skulle det være dieselmotor under panseret.

En av de grommeste og i noens øyne kanskje mest vulgære, var Audi Q7. Bilen gjorde alt annet enn stillferdig entre i 2006. Den var stor og kraftig og utstrålte nesten like mye ydmykhet som Frankenstein.

Dette var definitivt noe av det råeste du kunne parkere utenfor hytta den gangen.

Fronten på Audi Q7 er ganske så massiv - akkurat som resten av bilen.

Verdens sterkeste SUV

Men for de fleste forble det med drømmen. Grunnen var, som så ofte før, prisen. I 2007 kostet en Q7 i enkleste utgave fra 944.600 kroner, da med 3-liters dieselmotor på 233 hestekrefter bak den store grillen. Valgte du den med 4,2 FSI bensinmotor og 350 hestekrefter og som sjuseter, steg prisen til friske 1.387.600 kroner, kan vi lese i Audis egen prisliste fra 2007.

Men om du virkelig skulle være sjefen over alle sjefer og kongen av snøhaugen og vinne både påskeskirennet og after skien – uten så mye som å ha ski på beina – så var det Q7 V12 TDI som gjaldt.

Det var verdens sterkeste SUV da den kom i 2008. Den bød som betegnelsen røper en 12-sylindret dieselmotor på 6-liter og intet mindre enn 500 seige hestekrefter. Dreiemomentet var det heller ikke noe å si på: 1000 Newtonmeter. Den gjorde, og gjør kanskje fortsatt, unna sprinten fra stillestående til 100 km/t på bare 5,5 sekunder! Det er lynkjapt med tanke på fysisk størrelse, biltype og vekt. Den parkerer med andre ord de fleste "GTI-biler" ganske så godt. Kanskje ikke rart betegnelsen monster-SUV ofte ble brukt ...

Skal du kjøpe en slik versting-SUV, bør du tenke deg om

Quattro firehjulsdrift sørger for god framkommelighet.

Var en "snakkis"

Men igjen; smaker det så koster det. Fra 2.403.500 kroner som femseter står det i prislisten fra 2010. Før du har satt ett eneste kryss i tilbehørslista... Som kjent skal du ikke sette mange kryss her før du bruker ett par hundre tusen kroner ekstra. Dette var heller ikke bilen å være kjip på. Det var full pakke som gjaldt i dette segmentet. Da som nå.

Det er jo i den sammenheng interessant å nevne at nye Audi Q7, som er andre generasjon og som dukket opp i 2015, har priser som starter på fra 844.800 kroner, med 3-liter diesel. Altså 100.000 mindre enn for ti år siden. Den dyreste nå, fortsatt med 3-liter diesel, koster fra 951.400 kroner.

Selv om Q7 definitivt var en stor "snakkis" i forkant av lanseringen i 2006 og fikk ekstremt mye presseomtale da den var ny, ble det ikke solgt så mange eksemplarer i Norge. 387 kjøpere her hjemme første året var greit, med tanke på prisen. Men allerede i 2007 ble det redusert til 37 biler og det ble også fasit i 2008. Nyhetenes interesse forsvant fort. Men det skal legges til at en god del biler har kommet til landet som bruktimporterte.

Så det er faktisk et nesten overraskende stort antall av første generasjon Audi Q7 til salgs i bruktmarkedet.

Mye av interiøret i Q7 kjenner vi igjen fra Audi A6. Plassen er heller ikke så stor innvendig som man skulle tro.

Hva koster den nå?

Hva må man betale for en brukt Audi Q7 nå? De billigste får du faktisk for under 200.000 kroner. Verre er det faktisk ikke. Billig er kanskje litt feil ord på et slikt beløp, men med tanke på nybilprisen, som sjelden var under én million, er det kanskje ikke helt feil allikevel ...

For 200.000 kroner snakker vi om 2006/07 modeller med 3-liter dieselmotor og som regel med en kilometerstand godt over på feil side av 200.000 på telleverket.

For 400.000 ender du på 2011-modeller i god stand med mye utstyr, fortsatt 3-liter diesel og med en kilometerstand under 150.000 kilometer.

Q7 er stor utenpå, men ikke fullt så stor innvendig. Selvfølgelig er det nok plass i forsetene og i baksetet også. Men om første eier bestilte den som sjuseter, så er de bakerste setene både trange og mest egnet for barn. Å komme ut og inn av disse er definitivt ikke noe for de med dårlige knær, stiv nakke og vonde hofter. Bagasjerommet er heller ikke veldig stort med tanke på bilens fysiske størrelse.

Instrumentering kommer fra den mindre Audi A6 og røper at dette ikke lenger er noen helt ny bil. Men både materialkvalitet og opplevd kvalitet er høy.

For å fortsette med det positive vil vi fremheve fin styring godt avstemt hjuloppheng som heller litt mot det sporty, bilen er en gedigen og komfortabel kjøremaskin og milsluker.

Du kan nå få Audi Q7 til rundt 200.000 kroner.

Dette bør du sjekke før kjøp

Mange av bilene har luftfjæring (ekstrautstyr på billigere modeller, standard på dyrere) som gir god komfort når det er i orden. Men som svir skikkelig i lommeboka når det går i stykker. For det gjør det før eller siden.

Bilen er både stor og tung og ofte utstyrt med hjul i både 19 og 20 tommer. Dette medfører at dekk, som ikke er direkte billige, og bremser, samt forstillingsdeler slites ganske fort.

Ellers har ikke Q7 noe klare kvalitets-brister eller store gjengangerfeil. Kvaliteten er jevnt over god. Men bilene har mye elektronikk som nå begynner å bli gammel. Så vær nøye med å sjekke alle funksjoner før kjøp. Bilene er kostbare å reparere og Audi-verksteder er ikke akkurat kjent for å drive veldedighet.

God sevicehistorikk, ditto eierhistorikk og gjerne fersk EU-kontroll er alltid ett pluss.

Om du ikke er veldig bilkyndig selv, så er det smart å få et verksted eller en testestasjon til å ta en kontroll før kjøp.

Leter du opp en hel og pen bil i god teknisk stand, er dette mye bil for pengene, selv om det har gått nedover på status-siden siden glansdagene.

