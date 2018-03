Landslagssjef Lars Lagerbäck har tidligere gitt uttrykk for at spillerne på landslaget rett og slett har vært for snille som typer. I den brutale landslagsfotballen er ikke det alltid like bra om man skal vinne.

Svensken har derfor tatt grep for å presse spillerne til å være mer besluttsomme og tøffe.

Et av midlene han har brukt er å personlighetsteste spillerne. Utfallet bekreftet inntrykket.

– De har svart på et spørreskjema, som da gir en vurdering av personligheten, sa Lagerbäck på en pressekonferanse onsdag.

– Hva ble resultatet?

– Det er alltid stor spredning i en gruppe, men man kan si noe totalt sett med ulike symboler, som farger, ord eller dyr. Med ord er gruppen vennlig. Symbolisert som et dyr, er den en labrador, avslørte landslagssjefen.

Søt og snill. Landslagstroppen har personligheten til en labrador. Foto: Oli Scarff

Dette ble presentert for spillerne mandag kveld. De har også sett på filmer for å få eksempler på hva som kreves for å lykkes.

– Så konkretiserer vi det i måten vi lever sammen på. At man stiller krav til hverandre. Vil vi vinne, så må man ta ansvar og stå frem, sa Lagerbäck.

– Har du sett en endring?

– Ja, det synes jeg. De er arbeidsvillige og ambisiøse, men det er ingen som står frem med det uformelle lederskapet. Det ble bedre i løpet av fjoråret, men vi la vekt på det første dagen i denne samlingen.

Lagerbäck sa også at han hadde sett en bedring i holdningene på treningene denne uken, og at han håper spillerne viser det i kampen mot Australia fredag. Kampen sendes på TV 2 fra kl. 17.30.

– Et par hunder for mye

Kristoffer Ajer, som har tøffet seg opp med spill i skotsk eliteserie, forteller at det var fire ulike dyr man kunne være i testen de tok.

– Det var vel en hund, en oter, en ilder og en løve, tror jeg. Poenget var at man trenger alle typene i en gruppe for å prestere, men at det hos oss var et par hunder for mye, sier Ajer, som påpeker at han var langt unna å være en snill hund i testen.

Mats Møller Dæhli forteller at han «ikke helt klarte å plassere seg» mellom hunderasene, men at testen likevel ga resultater.

– Jeg er tenkende, og kanskje litt for snill og forsiktig til tider. Men det vet jeg godt selv, og det er ting jeg jobber med for å utvikle mitt eget spill, sier Møller Dæhli.

– Hvilket dyr var du nærmest?

– Jeg var vel bortimot golden retrieveren – jeg kan være litt vennlig og forsiktig. Men jeg kan også by litt på meg selv og være litt dristig. Så jeg kan også bikke mot en oter, svarer Fredrik Midtsjø med et glis om munnen.



AZ Alkmaar-spilleren avviser imidlertid at de landslagsguttene er for snille.



– Det tror jeg ikke. For min del er jeg litt roligere utenfor banen enn jeg er på. Når jeg kommer på, er jeg en litt annen type. Da føler jeg at jeg krever ting av meg selv og lagkameratene, og jeg er kanskje litt mer aggressiv enn jeg er utenfor, forklarer 24-åringen.

Vil ikke love Zahid noe

Lars Lagerbäck ble også spurt om Vålerengas Ghayas Zahid, som er ønsket av Pakistan som landslagsspiller.

Landslagssjefen sa at han gjerne tar en prat med Zahid, men at det er opp til spillerne selv hvilket landslag de vil spille for. Han bekreftet at den teknisk begavede midtbanespilleren er i en gruppe spillere han følger med på.

– Men vi må ha ulike typer på midtbanen. Han er en av typene vi følger, men vi har spillere av den typen i landslagstroppen, sa Lagerbäck, som understreket at ingen er garantert plass i en landslagstropp.