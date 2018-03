Tirsdag ettermiddag ble en gasstransport stoppet ved kontrollstasjonen på Seljestad i Odda. Det viste seg at transporten var 1.200 kilo for tung.

Men måten sjåføren løste det på, imponerte ikke kontrollørene.

– Vi stoppet en tankbil og vinket den inn på vekta, forteller Sjur Nesbø ved Voss trafikkstasjon til tungt.no.

Ante ikke hva slags gass det var

– Da vi veide den, så vi at det veide 1.200 kilo for mye. Sjåføren så ikke helt ut til å forstå dette og det sto biler bak ham i kø for å bli veid. Vi fortalte dermed at han kunne kjøre en liten runde og komme tilbake senere for å bli veid på nytt slik at vi kunne få unna køen i mellomtiden. Vi fikk noen av dokumentene hans og fortsatte å veie de andre på plassen. Fraktdokumentene fikk sjåføren beholde selv så lenge, forteller Nesbø.

Stor var overraskelsen da sjåføren kjørte av vekten og parkerte på plassen for deretter åpne ventilen og slippe ut 1.200 kilo gass.

– Vi ante jo ikke hva slags gass det var og det la seg en gasståke over hele kontrollplassen, forteller Nesbø.

Kontrollplassen ble innhyllet i gasståke, en skremmende opplevelse ettersom bare sjåføren av tankbilen visste hva dette egentlig var. Foto: Statens vegvesen.

Ikke opplevd før

De andre sjåførene på plassen ble jo også lettere sjokkerte. De forsto jo ingenting, sier Nesbø. Det viste seg at det norske firmaet med sin danske sjåfør hadde karbondioksid i tanken. Da det ble sluppet ut, holdt det mange kuldegrader og dermed ble tåketeppet lagt.

– Har dette skjedd før?

– Selv har jeg ikke opplevd dette med gass. Jeg har vært med på enkelte små utslipp av talkum og slik ting, men aldri gass. Men jeg vet at enkelte andre kontrollører har vært borte i liknende saker, men da har vi jo visst hva som har vært slippet ut. Det visste vi ikke denne gangen.

Kontakter politi og brannvesen

– Hva sier bedriften som transporterte gassen?

– De har tatt tak i saken. De forteller at gassen er helt ufarlig og at de normalt sett kontakter politi og brannvesen når de må slippe ut gass på denne måten.

– Hva sier dere?

– Vi synes ikke dette er en grei måte å losse overlast på.

