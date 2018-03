SUV-ene har tatt markedet med storm de siste 20 årene. Det som startet som en liten nisje, har etter hvert blitt en svært populær bilklasse.

Nå har vi SUV-er i en rekke størrelser og prisklasser. Alt fra små og enkle biler med beskjeden prislapp – til digre million-SUVer.

I starten hadde disse bilene som regel én ting til felles: At de hadde firehjulstrekk. Men slik er det slett ikke lenger. Nå er det mange SUV-er som "bare" har tohjulstrekk. Det vises kanskje ikke utenpå, men kjører de seg fast, er det ingen tvil:

Ikke så opptatt av 4x4

– Ja, da sitter man bokstavelig talt i saksa og det er jo aldri noen hyggelig følelse. Litt ekstra bakkeklaring hjelper for en del ting, blant annet dårlig brøytede veier og brøytekanter. Men når det gjelder framkommelighet og det å ikke kjøre seg fast, er firehjulstrekk helt overlegent, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Men SUV uten 4x4, hva er egentlig poenget?

– Jo, her handler det som så ofte ellers om penger. Det er ganske mye billigere å produsere en bil som bare trekker på to hjul, kontra alle fire. Bilprodusentene oppdaget også ganske fort at mange av kundene ikke var så opptatt av å ha firehjulstrekk. Design var viktigere. De ville ha en stor og gjerne litt tøff bil, med høy sittestilling, forteller Benny.

Nissan Qashqai er bilen som for alvor satte fart på salget av SUV-er uten 4x4 her hjemme.

Stemte med virkeligheten

Han legger til:

– Nissan var tidlig ute her. Da de lanserte første generasjon Qashqai hadde de gjort grundige markedsundersøkelser i forkant, og skjønte at 4x4 slett ikke var noe veldig mange av kundene brydde seg om. Det viste seg da også fort å stemme med virkeligheten. Nissan tilbød bilen både med forhjuls- og firehjulstrekk. De langt fleste kundene valgte det første, også her i Norge.

Når noe er en suksess i bilmarkedet, varer det gjerne ikke lenge før andre kommer etter. Så også her. De senere årene har det kommet en rekke SUV-er du også kan få med tohjulstrekk.

Flere folke-SUVer kom etter hvert i utgaver uten 4x4, som denne: VW Tiguan.

Mange klarer seg uten

– Dette fenomenet er størst i klassen for kompakte SUV-er, og crossovere. Her er prispresset ekstra sterkt. Men vi har også sett at en rekke typiske "familie-SUVer" har kommet med tohjulstrekk. Biler som Volkswagen Tiguan, Honda CR-V og Ford Kuga er eksempler på det. Forrige generasjon Volvo XC60 fikk du også i en slik utgave. Det er nok ikke mange som tenker "tohjulstrekk" når de ser den bilen, humrer Benny.

– Men i praktisk bruk, er egentlig forskjellen så stor?

– Det spørsmålet finnes det nok ingen fasit på. De aller fleste vil nok fint klare seg uten firehjulstrekk, også gjennom den norske vinteren. Gode dekk og ikke minst en god sjåfør har veldig mye å si her. Men kjører du ofte på dårlig brøytede veier eller har en kronglete hyttevei, er 4x4 genialt. Det samme gjelder hvis du har behov for å dra tung tilhenger på vinteren.

– Firehjulstrekk gir deg ekstra framkommelighet, her skal det ganske mye til for å bli stående. Laster du derimot en SUV med forhjulstrekk tungt og drar til fjells, er det nok betydelig større sjanse for at du kan bli stående fast, avslutter Benny.

