Hei, Benny! Jeg har en Opel Vectra, 2001-modell. Denne fikk ny clutch for ca to år siden. Nå var det en som var og prøvekjørte den, og da sa han at det nesten ikke er noe clutch igjen på den.

Dette syns jeg er merkelig, da clutchen altså ikke er mer enn to år gammel. Jeg vet jo ikke hvordan det kjennes ut med en clutch som er tynnslitt, så har ikke noe sammenlikningsgrunnlag.

I og med at bilen var 15 år gammel da clutchen ble skiftet ut, kan det tenkes at merkeverkstedet har satt inn en gammel clutch for å tjene mer penger?

De fakturerte meg riktignok for en helt ny clutch. Kan dette være praksis enkelte steder??

Benny svarer:

Heisann! Jeg har vært borti mye rart opp gjennom, etter mange år i bransjen, men noe slikt har jeg aldri hørt om. Med mindre at det har vært avtalt med kunden, eller at kunden har bedt om/hatt med brukte deler.

Det er jo slik at verkstedet tjener penger også på delene. Du kan være helt sikker på at inn-prisen som verkstedet betalte for din clutch er en ganske annen enn den du ble fakturert for. Dette sammen med faren for reklamasjon / omarbeid om de brukte delene skulle være dårlige – det er jo en grunn til at de ble byttet – så vil jeg tro at sannsynligheten for dette er svært, svært liten. Selv om det fortsatt finnes noen "cowboyer" der ute.

Om du, eller noen andre ikke har merket at clutchen er dårlig eller tar langt ute, så er det nærliggende å tenke på at det kan være noe kjøper bruker som en "brekkstang" for å prute på prisen. Det er jo alltid enklere om det er noe å pirke på.

At en clutch er slitt etter bare to år høres rart ut, men det kommer også an på både kjørelengde og generell bruk. Men det er klart ting kan gå i stykker. Slik som at trykkplata mister spennet sitt, at clutchbelegget løsner etc. Men veldig ofte så kommer dette av feil bruk/varmgang. Det kan jo også være noe feil med overføringen eller beste fall bare en justering som skal til.

Må bare presisere at dette bare blir antagelser fra min side, da jeg ikke kan si noe om clutchen på din bil uten å ha prøvd den.

Mitt tips til deg blir å få et verksted til å sjekke clutchen for deg. Det er veldig fort gjort og de gjør det sikkert gratis også. Det holder antakelig bare å starte motoren, sette bilen i gir og trå clutchpedalen ut /inn noen ganger. En øvet clutchfot merker fort om noe er galt.

Da vet du både hva du har - og hva du selger. Lykke til med bilsalget!

