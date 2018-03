Forsvarer Betina Hald Engmark startet sin utspørring av Peter Madsen etter lunsjpausen onsdag.

Da var det en avslappet Madsen som svarte på spørsmål om sitt personlige liv.

Det var satt av en halv dag til Hald Engmark sin utspørring, selv om hun selv har sagt at hun minst trengte en hel dag.

– Vi mangler å få høre litt om hvem Peter Madsen er, sa Hald Engmark i starten av utspørringen.

Mange hundre passasjerer

Madsen begynte med å fortelle om sin store interesse for raketter, samt de to ubåtene han har bygget.

Han sa igjen at han har hatt over 250 kvinner om bord i ubåten, og enda flere menn. Han forklarer dette med at det alltid har vært mange støttende mennesker rundt ham.

– Jeg har aldri krummet et hår på noens hode, sa han.

Hald Engmark spurte Madsen ut om historikken rundt den første ubåten, Kraka, samt Nautilus, som var ferdig bygget i 2008.

Madsen forklarte seg om sitt forhold til Copenhagen Suborbitals (CS), der han mener han ble presset ut av foreningen sommeren 2014. Da måtte Madsen starte på nytt med sitt rakett-prosjekt.

Dommeren stoppet Madsens forklaring flere ganger og ba om at han fokuserte forklaringen mer på saken. Også forsvarer Hald Engmark måtte be Madsen begrense seg gjentatte ganger.

Giftet seg

Madsen fortalte at han og kona møttes i 2010, på en bursdagsfest.

– Vi giftet oss året etter. Vi hadde et åpent forhold, og det var ikke noe problem om vi hadde erotiske forhold til andre, sier han.

Han kom også inn på forholdet til en av elskerinnene sine, Deidre King, som flere ganger har stått fram i skandinaviske medier.

– I 2013 var det en periode der min kone og jeg hadde en pause. Deidre var på en måte den kona jeg aldri fikk. Det er ikke noen hemmelighet at vi hadde et forhold, sa han.

Madsen sier han hadde invitert elskerinnen ut på tur med ubåten dagen etter turen med Kim Wall.

– Vi skulle ut og handle, og så skulle vi kose oss i ubåten, sa han.

Tilgang på harddisk

Politiet har gjort en rekke funn av bilder, tekster og videoer på Madsens harddisk, som befant seg i den avdelingen av verkstedet hans der han og kona bodde.

– Dette er en harddisk som også en del av mine praktikanter hadde tilgang til, sa han.

Han sa også at en av kvinnene han hadde et erotisk forhold til av og til sendte bilder som ikke var «så fine». Praktikantene som arbeidet på verkstedet hans hadde også tilgang til harddisken, og hjalp ham ofte med å installere ting.

Voldtektsfantasier

Madsen ble spurt ut om forholdet til en kvinne som han utvekslet voldtektsfantasier med via SMS.

– Vi møttes på en techno-fest, og jeg viste henne ubåten, sa han.

Han fortalte at han en gang tok henne med i ubåten og at han da hadde tent stearinlys over alt. Senere utviklet de et erotisk forhold.

– Men hun var veldig på dette med SM, og det var ikke noe for meg, så vi kunne ikke bli kjæresten, sa han, og understreket at han var veldig glad i henne.

De to hadde et forhold helt til han ble pågrepet.

«Sugardaddy»

Hald Engmark kommer også inn på forholdet til enda en ung kvinne.

– Hun syntes laboratoriet mitt var et spennende sted, og hun spøker om at hun gjerne vil ha en sponsor, sa Madsen.

– En sponsor? spør Hald Engmark.

– En sugardaddy om du vil. Hun er ung og trenger penger til kameraer og sånt, sa han, og avviste at han hadde råd til dette.

De to utviklet likevel et erotisk forhold.

4. august, bare dager før Madsen inviterte Kim Wall ut på tur, utvekslet Madsen svært grove sex-fantasier med en av sine elskerinner.

– Hun ba meg skrive noe av det villeste jeg kunne komme på, og hun klaget på at det ikke var vilt nok, så jeg skrev mer, sa han.

De møttes dagen etter at de hadde sendt disse SMS-ene.

– Hun var ved ubåten en dag og spurte om vi ikke skulle ta en tur. Vi tok en tur, det var helt rolig og fint, sa Madsen.

Dødsdagen

10. august var Peter Madsen på verkestedet sitt.

– Jeg satte i gang praktikantene med litt forskjellige, og så ringer en journalist fra The Wired, sa han.

Tidligere den dagen hadde Madsen en samtale med en praktikanter som ønsket å få bli hos ham lengre enn planlagt for å jobbe.

FORSVARER: Betina Hald Engmark utenfor retten onsdag. Foto: Martin Sylvest / AFP / NTB scanpix

Den formiddagen fikk han også besøk av et filmteam, som tilbrakte en del tid hos ham. Han fikk også noen studenter fra Danmarks tekniske universitet (DTU) på verkstedet, som skulle intervjue ham.

Han fortalte videre at han inviterte journalisten fra The Wired over, og at han og Kim Wall deretter dro ut med ubåten.

– Jeg kjøpte inn litt drikkevann og kanelboller, og tok med i ubåten, sa Madsen.

Prosjekter

I tiden rundt 10. august arbeidet Madsen med flere prosjekter, blant annet et i Norge, men også det han omtaler som et mystisk prosjekt i Spania.

Bare uken før var han i Barcelona.

– Det var en svært rik person som inviterte meg dit og som ville jeg skulle bygge en «Super-Nautilus», sa han, og beskrev hvordan han fløy ned på første klasse og ble innlosjert på byens dyreste hotell.

Prosjektet skulle ha en verdi på 22 millioner danske kroner.

– Så arbeidssituasjonen din var bra på dette tidspunktet?

– Absolutt. Jeg har alltid funnet ut av ting, sa han.

Hald Engmark ble ikke ferdig med utspørringen av Madsen onsdag, og det ble besluttet at de to timene som gjenstår vil bli gjennomført onsdag 28. mars, om en uke.