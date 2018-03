Det var en nabo som slo alarm ved 18.30-tiden om kvelden den 15. november i 2016. Vedkommende fortalte politiet at «noe foregikk i et av nabohusene».

Da politiet ankom boligen på Vettre i Asker, fant de en død mann som var påført massiv vold.

På åstedet sa politiet til TV 2 at de mistenkte drap på grunn av «måten åstedet så ut».

Nå har statsadvokaten tatt ut tiltale i saken. Nå kommer det frem at mannen døde etter å ha blitt knivstukket rundt 70 ganger i hodet, halsen og overkroppen.

– Det er en brutal handling som er utført med stor aggresjon. Dette er en svært alvorlig sak, sier aktor i saken, statsadvokat Monica Krag Pettersen til TV 2.

Har ikke forklart seg

I nærheten av åstedet ble sønnen til avdøde pågrepet av politiet. Mannen, som i dag er 22 år, er tiltalt for drapet.

– Jeg vil ikke gå inn på hva som kan ha vært motivet for drapet, men vi mener at handlingen har elementer av planlegging, sier Krag Pettersen.

Det var ikke vitner til selve drapshandlingen, og den tiltalte sønnen har ikke forklart seg til politiet en eneste gang siden han ble pågrepet.

– Det skyldes delvis hans egen helsetilstand og at han heller ikke har ønsket å bidra til å opplyse saken, sier statsadvokaten.

Påtalemyndigheten har derfor måttet bygge tiltalen på tekniske funn fra åstedet, obduksjonsrapporten og vitner som knytter tiltalte til drapshandlingen.

Håper på forklaring

22-åringen har helt siden drapet for halvannet år siden bodd på psykiatrisk sykehus. Rettspsykiatere har vurdert mannens helsetilstand og kommet frem til at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Blir tiltalte funnet skyldig, kommer han ikke til å bli dømt til fengselsstraff, men til tvungen psykisk helsevern.

Tiltaltes forsvarer, Cecilie Nakstad, forteller at de har et håp om at klienten kan møte i retten når hovedforhandlingen begynner i slutten av mai. Hvis han forklarer seg der, vil man trolig få vite hvordan han stiller seg til tiltalen.

Cecilie Nakstad forsvarer den drapstiltalte mannen i 20-årene. Foto: NTB Scanpix

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Terje Korneliussen, forteller at familien har somalisk opprinnelse. Broren til den tiltalte bor i Norge, i tillegg er det flere familiemedlemmer i hjemlandet.

– Avdøde pleide å sende penger hjem, så dette har fått konsekvenser for familien i Somalia, sier Korneliussen.

Han vil i første omgang be om oppreisningserstatning for den ene broren som er i Norge, men det kan bli aktuelt å be om erstatning for flere familiemedlemmer.