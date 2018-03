Terje Sporsem (41) har vært en av landets mest kjente og kjære komikere i en årrekke. Han er også far til fire jenter, og bestefar til en liten gutt.

– Det å ha vært en ung far har bare vært kjempegøy, smiler han stolt i «En kveld hos Kloppen».

Men ikke alt har vært en dans på roser.

Flyttet til Oslo

Da han flyttet til Oslo for å satse på karrièren som komiker, måtte han dra fra de eldste barna sine.

– De bodde i Ålesund med eksen min. Jeg hadde vært litt på Christian Kvart (stand up-sted i Oslo), og skjønte at det her får jeg til. Det gikk bra, så jeg flyttet. Hun eldste var da fire år. Veldig rart, innrømmer komikeren i programmet.

Han har snakket om dette en gang tidligere, men intervjuet med landets største avis ble ikke som han hadde sett for seg.

– Jeg sto i Hurlumheihuset, et lekeland, med alle barna mine. Mens jeg står i køen for å kjøpe slush til barna, ser jeg overskriften «Terje Sporsem dro fra barna – angrer ikke», forklarer han.

– Jeg fikk jo spørsmålet «angrer du?», og sa at det har gått bra, jeg har et bra liv og et godt forhold til barna, forteller han tydelig fortvilet.

Ydmyk og stolt

Avisoverskriften gjorde at Sporsem har blitt mer forsiktig rundt hva han svarer på.

– Folk ikke vet hva som ligger bak. Det har gjort at jeg vanligvis ikke svarer på sånne ting lenger, sier Sporsem.

Sammen med Hege Schøyen og Anne Grosvold besøker han Solveig Kloppen i denne ukens «En kveld hos Kloppen». Blant temaene de er innom, er det å vokse opp med en far som ikke er tilstede.

– Man gjør jo så godt man kan. Alltid. Vi har et utrolig fint forhold, men jeg mister jo selvfølgelig en del ting i hverdagen, innrømmer Sporsem.

Han blir ydmyk når han snakker om sin eldste datter.

– Når jeg ser på barna mine nå, på min eldste datter som er 21 år og har en sønn på to år ... hun er så bra. Hun er så flink og jeg blir så stolt, smiler han.

«En kveld med Kloppen» vises på TV 2 søndag klokken 21.40.