Både pressen og ulile partier har omtalt at flere politikere har mottatt drapstrusler i løpet av den siste uken.

PST opplyser imidlertid til NRK at de foreløpig ikke etterforsker noen straffbare ytringer.

– Av sakene vi har vurdert til nå, er det ingen vi har vurdert som straffbare, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Men politiet bekrefter at temperaturen er svært høy i nettdebattene om saken og Bernsen sier de følger med og vil ta det på alvor om noen retter trusler mot politikere.

– Dersom noen skulle true myndighetspersoner med vold eller oppfordre til vold skal de være klar over at det kan få konsekvenser, sier Bernsen.

Avgått statsråd Sylvi Listhaug har i lang tid hatt fast vakthold av livvakter fra PST.

Tirsdag kunne TV 2 erfare at Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse.

Begrunnelsen for politibeskyttelsen er todelt. Støre har vært utsatt for høyere trusselnivå de siste dagene, samt at han inntil Listhaugs avgang tirsdag morgen var en potensielt innkommende statsminister.

