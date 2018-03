Gunhild Dahlberg (42) er ny programleder for «Jakten på kjærligheten» på TV 2.

Hun har lang fartstid på TV-skjermen og har bred medieerfaring både fra TV 2, NRK, radio, som VG-skribent og forfatter.

– Det er veldig stort for meg å bli spurt om å lede mitt eget favorittprogram, sier hun.

Jubileumssesong

«Jakten på kjærligheten» går i høst inn i sitt 15 år og kan dermed feire jubileumssesong. Fjorårets sesong av programmet var svært vellykket der tre av fire par ble samboere under innspillingen.

Nå skal Gunhild Dahlberg hjelpe bøndene å finne kjærligheten.

DRØMMEJOBBEN: Gunhild Dahlberg gleder seg til å være Kirsten Giftekniv i Jakten på kjærligheten. Øyvind Ganes Eknes/TV 2

– For meg er dette drømmejobben som programleder. Og det er faktisk ikke en klisjé, men helt sant. Jeg elsker «Jakten på kjærligheten» som tv-konsept, og har fulgt nøye med gjennom alle sesongene, så jeg kjenner programmet sin historie godt og føler meg veldig trygg på konseptet jeg nå skal lede, sier Gunhild Dahlberg.

Overtar etter Katarina Flatland

Gunhild Dahlberg blir den fjerde programlederen av programmet og etterfølger Katrine Moholt, Marthe Sveberg og Katarina Flatland.

Hun har selv alltid vært stor fan av Jakten og gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Det jeg liker med Jakten er det ujålete og ektheten i konseptet. Sårbarheten, ærligheten og ikke minst kjærligheten og alle følelser som kan oppstå mellom bonde og frier. Dette er jo ekte mennesker som viser ekte følelser. Med opp og nedturer og alt midt i mellom. Følelser som jeg tror de fleste seerne kjenner seg igjen i gjennom sine egne kjærlighetsliv, og som gjør at de ender opp med å heie på at bøndene skal finne den rette, forteller hun.

Håper på comeback

Onsdag ble det kjent at Katarina Flatland som har vært programleder for «Jakten på kjærligheten», har takket ja til å lede høstens sesong av «Idol» på TV 2.

– Det er vemodig å skulle overlate stafettpinnen videre til Gunhild siden «Jakten på kjærligheten» er det programmet som har formet og lært meg mest som programleder. Jeg kommer til å savne både bønder, friere og ikke minst den fantastiske redaksjonen som jeg har utrolig mange minnerike og verdifulle opplevelser sammen med. Men jeg har tidligere sagt at jeg ønsker å slå Katrine Moholts rekord med syv sesonger av Jakten, og den har jeg fortsatt store ambisjoner om å slå, så jeg håper å komme tilbake i rollen som Kirsten Giftekniv på et senere tidspunkt, sier Katarina Flatland til TV 2.

SLUTTER: Katarina sammen med årets bønder, Simen Gjølberg, Gudrun Austli , Bjørn Hammer, Kristoffer Heldal, Ola Einar Hovrud og Janne Øiestad. Foto: Espen Solli/ TV 2

Lettrørt

Den nye programlederen for «Jakten på kjærligheten» innrømmer at hun er lettrørt når det kommer til følelser og kjærligheten. Hun utelukker ikke at det kan bli en tårevåt jobb hun går i møte.

– Mulig jeg kommer til å gråte en skvett på TV under innspillingen men det har programledere gjort før meg i dette konseptet. Det viser bare at jeg føler med deltagerene. Jeg er følelsesmenneske og blir rett revet med av både opp- og nedturer. Får vi Jakten-par denne sesongen så tror jeg at jeg kommer til å være like lykkelig som parene. Jeg liker en lykkelig slutt. For størst av alt er kjærligheten. Sånn er det bare, avslutter Gunhild Dahlberg.