I helgen kjører han NM i Hafjell som i likhet med Narvik kjemper om å bli norsk søkerby til VM i alpint i 2025.

Nå engasjerer også de norske topp-løperne seg i kampen. Til tross for sine solide røtter på Østlandet er Leif Kristian Haugen åpen på at han støtter Narvik sitt kandidatur.

– Jeg har helt klart gitt min støtte til Narvik. Jeg spurte dem i fjor sommer om det er noe jeg kan bidra med, og de har lyst til at jeg skal være med å bidra, sier Haugen til TV2, som understreker at han uansett vil støtte et VM til Hafjell/Kvitfjell dersom de skulle vinne kampen.

– Det viktigste er at Norge fortjener å ha et VM i alpint.

– Stolt av å vise fram Narvik

Lommedølen som kom hjem med en OL-bronse fra lagkonkurransen fra Pyeongchang har han lekt med tanken om å avslutte karrieren i et VM på hjemmebane.

– Det er uansett opp til kone og barn på hjemmebane, og om jeg har samvittighet til å reise så mye. Men akkurat sånn som ting er nå så er jeg veldig motivert til å holde på videre, smiler han.

Og aller helst håper han at det kan skje i Narvik.

– Med det bakteppet man har der med fjorden og den arktiske naturen der oppe, så tror jeg de har noe ingen andre plasser i verden kan måle seg med. Jeg tror vi kan være stolte som nordmenn og vise dette fram.

– Tror du Narvik har en sjanse til å få VM dersom de blir norsk søkerby?

– Ja, fordi de har noe som ingen andre har, sier Haugen.

Avgjøres trolig til høsten

Det er skistyret i Norges skiforbund som til slutt bestemmer hvem som blir norsk søker.

Dette avhenger i første omgang av hva som skjer med Trondheims kandidatur til Ski-VM i nordiske grener i 2023.

Dersom Trondheim taper kampen mot Planica på vårens FIS-kongress, så vil de prøve på nytt i 2025. Da må uansett både Narvik og Hafjell/Kvitfjell sette søknaden om alpin-VM til 2027.

– Det spiller ingen rolle for oss. Tvert i mot vil det gi oss mer tid til å finslipe detaljene i søknaden, og gjøre den enda bedre. Det viktigste for oss er at vi får en ryddig og åpen prosess fra Skiforbundet. Og at vi får klare svar, helst innen september i år, sier ordfører i Narvik, Rune Edvardsen til TV 2.

Mens Narvik leverte sin søknad til skiforbundet i går, skal Hafjell/Kvitfjell gi sine dokumenter til skiforbundet mellom kvinnenes og herrenes Super G-renn i NM på fredag.

– Jeg tror folk kommer til å tenke "wow" når de leser søknaden vår. Jeg kan ikke se noen grunn til at man skal velge noe annet sted enn det som allerede er nasjonalanlegget for alpint i Norge. Det er det mest bærekraftige valget, sier ordfører i Øyer, Brit Lundgård, til TV 2, som også er leder i søkerkomiteen som er en sammenslutning av tre kommuner i Gudbrandsdalen.

Generalsekretær Stein Opsal sier til TV 2 at administrasjonen i skiforbundet først skal studere søknadene på en grundig og kritisk måte, før de gir sin innstilling til skistyret som tar den endelige beslutningen.