De er verdens største SUV-produsent og har en av de sterkeste merkevarene i bransjen. Likevel – i Norge er det lenge siden Jeep har solgt særlig mange nybiler.

Det skyldes nok flere ting. Modeller som ikke akkurat har vært godt tilpasset det norske avgiftssystemet er én. Bytte av importør og et begrenset forhandler-nettverk har nok også spilt inn de siste årene.

De to første månedene av 2018 ble det solgt så lite som fire nye biler fra Jeep i Norge. Da er det ikke mulig å falle mye lavere.

Dyrere enn konkurrentene

Slik sett er det gode nyheter når det nå kommer fram at Jeep skal være i gang med å planlegge en helt ny og rimelig innstegsmodell, tilpasset det europeiske markedet.

Tradisjonelt har Jeep vært dyre biler. Det er de fortsatt. Et godt eksempel på det er modellen Renegade som er minstemann i Jeep-familien. Dette er en kompakt crossover, bilen er ikke mer enn 4,23 meter lang. Likevel er startprisen hele 452.400 kroner her i Norge. Det er betydelig over mange av konkurrentene og da blir det naturligvis ikke enkelt å selge Jeep.

En ny innstegsmodell må legge seg betydelig under dette hvis den skal ha mulighet til å oppnå særlig salg.

Renegade er dagens minstemann fra Jeep, den har et svært karakteristisk design.

Knyttes mot Fiat?

Utviklingen av bilen vil sannsynligvis skje i tett samarbeid med Fiat i Italia. Jeep er en del av Fiat/Chrysler-konsernet, og for dem er det avgjørende å holde utviklingskostnadene nede.

En løsning kan bli at den nye modellen baseres på dagens Renegade, en annen er at den knyttes tett opp mot neste generasjon Fiat Panda 4x4. Går de for den siste løsningen, blir det nok helt avgjørende å tilføre bilen tilstrekkelig med "Jeep-faktor" i tillegg.

Dagens Fiat Panda er en av de rimeligste firehjulstrekkerne du kan kjøpe.

Dropper 4x4

Det gjelder naturligvis det visuelle, men også firehjulstrekksystem/offroadegenskaper som er en veldig viktig del av Jeep-merkevaren.

Mange av kjøperne i denne klassen dropper i dag firehjulstrekk, enten for å spare penger eller fordi de ikke føler behov for å ha det.

Ut fra et rent forretningsmessig synspunkt kan det også være riktig for Jeeps del, men det sitter nok også ganske langt inne å lansere en ny Jeep uten fokus på offroadegenskaper.

