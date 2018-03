Verken OL-mesteren i Utfor, Aksel Lund Svindal eller Kjetil Jansrud kunne tukte Smiseth Sejersted i utfor-NM i Hafjell onsdag.

Smiseth kjørte ned på 1.31,19. Det var 0,16 sekunder foran Kjetil Jansrud og 0,39 foran Aksel Lund Svindal som dermed får sølv og bronse.

– Det er veldig hyggelig å vinne NM igjen i Hafjell etter at jeg gjorde dette som 17-åring for seks år siden. I dag måtte jeg gi gass for å slå gull- og sølvvinnerne fra OL, sier Sejersted som forteller at han traff bra fra midtpartiet og ned etter at han hang litt etter på toppen.

– Etter en sterk sesongavslutning i utfor har jeg forbedret startposisjonen min foran neste sesong. Dette er kjempebra, sier 23-åringen.

Kristoffersen

Rasmus Windingstad ble beste norske på sjuendeplass etter de tre medaljevinnerne, 1.12 bak Sejersted.

Mellom der finner vi danske Christoffer Faarup (0,55) og svenske Felix Monsen (0,86) og Olle Sundin (0,87). Bjørnar Neteland ble nummer ni, mens Stian Saugestad endte som nummer 17. De to kom henholdsvis 1.23 og 2.05 bak den ferske NM-vinneren.

Henrik Kristoffersen kjørte-NM-utforen for å sikre seg FIS-poeng slik at han blir aktuell for fartsøvelser i verdenscupen neste sesong. Det endte med en 20.-plass i Hafjell, 2,62 bak Sejersted.

Edseth-gull

I dameklassen sikret Marte Berg Edseth seg NM-gullet på tiden 1.35,55.

– Det er utrolig gøy å vinne mitt første NM-gull i seniorklassen. Egentlig er jeg overrasket over at jeg kjørte så fort på treningsdagene. Etter det måtte jeg jo håpe at jeg klarte å kjøre like fort i renn, og det klarte jeg jo. Selvfølgelig er jeg overrasket, men nå er jeg bare kjempeglad, sier Edseth.

Edseth vant med 1/100-sekund foran svenske Lin Ivarsson.

Ettersom Ivarsson ikke er norsk går NM-sølvet til Marte Monsen, som kjørte ned til tredjeplass, 0,26 sekunder bak Edseth. Hannah Sætereng kom inn 0,47 bak den ferske NM-vinneren og får bronse.

Helena Søfteland (0,54) og Kajsa Vickhoff Lie (1.12) kom på plassene bak, mens Maren Skjøld ble nummer åtte, 1.83 bak.