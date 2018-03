Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken gikk i strupen på statsminister Erna Solberg under spørretimen på Stortinget onsdag.

De stilte flere spørsmål rundt statsministerens håndtering av tidligere justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg, og om hun ville karakterisere ordbruken som «farlig».

– Enten så forstår ikke landets justisminister, og heller ikke statsministeren, at denne typen utspill er farlig. Det er jo veldig alvorlig. Jeg vil anta at en så erfaren og dyktig kommunikator bør forstå at bildebruken og den teksten er farlig, sa Støre.

– Jeg mener vi må være varsomme med bruken av bilder og retorikk i disse debattene, fordi det er krevende debatter å stå i. Men jeg mener fortsatt at det Jonas Gahr Støre her forsøker å gjøre, er å tillegge Sylvi Listhaug meninger hun ikke har, eller innhold, og det er også det jeg reagerte på med summen av de innleggene som var i Stortinget i går, svarte Solberg.

Hun ba nemlig opposisjonen om å se over innleggene fra tirsdagens debatt om Listhaugs Facebook-innlegg, en hjemmelekse flere i dag uttrykte misnøye med.

Latterkrampe av Hareides spøk

Mens Knut Arild Hareide (KrF) fikk salen til å bryte ut i latter da han karakteriserte sitt eget innlegg som «overaskende godt», sa Lysbakken at han står inne for hvert ord han sa.



Dette til tross for at Solberg sa at han anklaget regjeringen for å lefle med høyreekstremisme.

– Jeg har gått gjennom mitt innlegg. Jeg står inne for hvert ord, svarte Lysbakken.

Solberg avviste også at noen av innleggene i stortingssalen kunne sammenlignes med Listhaugs Facebook-innlegg, på spørsmål fra Lysbakken.

– Men summen av debatten i går var et forsøk på å slå regjeringen i hartkorn med høyreekstremisme i Norge, la hun til.

Kalte Holmås for «liten friskus»

Det ble likevel en mild latter da Lysbakken tok opp at statsministeren de siste dagene har gjentatt at hun aldri bruker karakteristikker av andre i debatter.

– Hun kalte min partikollega Heiki Holmås for «en liten friskus» fordi han slo fast at det var kommet høyrepopulister i regjering i 2013, sa Lysbakken.

– Det er av og til vanskelig, når noe blir sagt med et smil om munnen, at det kommer på trykk etterpå. Jeg sa med et smil om munnen at Heiki Holmås var en liten friskus. Jeg skal beklage dypt at jeg noen gang har påtalt noens høyde. At han er en friskus, tror jeg Heiki Holmås tåler, det bør han tåle, for han har for eksempel sagt at da jeg var kommunalminister, så hadde jeg blod på hendene, da en asylsøker tok sitt eget liv, uten at SVs ledelse noen gang ville beklage det, kvitterte Solberg.

– ​Ren heksejakt

Tirsdag morgen annonserte Sylvi Listhaug (Frp) at hun går av som landets justisminister, etter at flertallet i Stortinget støttet et mistillitsforslag mot henne.

I en tale kort tid etter at nyheten ble kjent, gikk Listhaug til angrep på sine politiske motstandere.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid, sa Listhaug.

– Bruker ord jeg knapt har hørt

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, er ikke enig i den oppfatningen.

– Listhaug har ikke rett i at det er en heksejakt. Men at hun har vært utsatt for et voldsomt press i lang tid, er helt riktig. Men å kalle det heksejakt blir etter min oppfatning helt feil, sier Stanghelle til TV 2.

Stanghelle påpeker at Listhaug ikke er villig til å si at hun har bidratt noe til situasjonen selv, men at all skyld i stedet legges på politiske motstandere og mediene.

– Listhaug går av med et voldsomt angrep på sine politiske motstandere. Hun anklager dem for å kneble ytringsfriheten, og anklager dem for feighet og bruker veldig sterke ord. Hun bygger opp et bilde av krigeren som ofrer seg selv for land og parti, sier Stanghelle.

– Endret seg ikke i ny rolle

Førsteamanuensis med doktorgrad i statsvitenskap, Dag Einar Thorsen, sier temperaturen i norsk politikk har økt betydelig de siste dagene.

Han mener mye av grunnen til det, er at Listhaug fortsatte på samme måte som hun har gjort tidligere – også etter at hun ble justisminister.

– Listhaug har for så vidt alltid vært en politikertype som har forsøkt å provosere, som for eksempel da hun kalte Knut Arild Hareide for en imamsleiker. Forskjellen nå er at hun var justisminister, som er en ganske annen rolle enn hun har hatt tidligere, sa Thorsen til TV 2 i går.

Thorsen, som selv er medlem av Ap, mener det at Listhaug fortsatte med det han kaller utspillspolitikk i rollen som justisminister, til slutt var det som felte henne. Statsviteren er ikke i tvil om at det opprinnelige Facebook-innlegget ikke kan ha blitt avklart med noen andre i regjeringen.

