Ved 11.15-tiden onsdag sa aktor at han ønsket å vise to animasjonsfilmer som ble funnet på Madsens harddisk.

Dette protesterte Madsen vilt mot, og det ble tatt en pause, slik at han kunne diskutere dette med sin forsvarer.

Etter den korte pausen ble det klart at Madsen ikke hadde mulighet til å stoppe dette, og den første av de to filmene ble vist.

Drept

Dette var en animasjonsfilm der en naken kvinne ble drept på bestialsk vis.

– Hvorfor har du denne filmen? spurte aktor.

– Jeg kan ikke huske å ha sett denne spesifikke filmen, svarte Madsen.

Han mener filmen ikke på noe vis har inspirert ham, og at dette ikke handler om verken hans seksuelle preferanser eller andre fantasier.

En annen film ble kun vist for rettens medlemmer. Alle skjermer ble da vendt vekk fra tilhørerbenken i sal 60.

Noe senere ble enda en animasjonsvideo vist for en åpen rett. Også denne viste kvinner som langsomt ble drept på svært groteske måter.

Dramatiske tekster

​I retten onsdag ble også lest opp noen tekster som ble funnet på Madsens harddisk. Tekstene var dramatisk lesning, og handlet om kvinner som langsomt ble tatt livet av. Språket var dramatisk og voldsomt.

​– Tekstene er vanvittige, på samme måte som flere filmer er vanvittige, sa Madsen.

– Men jeg har ikke syv slike tekster liggende på min datamaskin, sa aktor Jakob Buch-Jepsen.

– Kan du bevise det? spurte Madsen.

– Jeg er ikke tiltalt.

Onsdag har Madsen virket mer irritert enn første rettssdag 8. mars, og han har flere ganger avbrutt aktor under utspørringen.

Søkte på nettet

Klokken 00.35 10. august søkte Madsen på ordene «beheading», «girl» og «argony» på nettet, og han så en video av en kvinne som ble drept på en dramatisk måte.

Dette innrømmet han under rettssakens første dag 8. mars.

Madsen forkarte dette for aktor ved å si at det ikke er unaturlig å interessere seg for hva som skjer etter døden, og at han er interessert i mange ting.

Buch-Jepsen forsøkte tydelig å kople videoene og tekstene til et mulig motiv for å ha drept Wall på en liknende måte.

Ifølge obduksjonsrapporten ble hun påført knivstikk mens hun levde eller like etter at hun døde. Parteringen skal ifølge rapporten også ha skjedd kort tid etter, ikke morgenen etter, slik Madsen har forklart.

– Disse videoene kan ikke koples til Kim Wall. Det var ikke dette som skjedde med henne. Hun døde av forgifning i en ulykke, gjentok Madsen.

– Bygge hyller

Madsen blir spurt om hvorfor han tok med seg en sag i ubåten akkurat den dagen han skulle få Kim Wall om bord.

– Sagen skulle jeg bruke til å bygge noen hyller i ubåten. Om jeg tok den med den dagen eller en annen dag husker jeg ikke, du har bedre oversikt over kronologien enn meg. Det var ikke meningen at den skulle bli brukt til noe bestialsk, understreket han.

Madsen ble også spurt om når han tok med en grønn vannslange ned i ubåten.

– Jeg husker ikke når jeg tok den med. Men vannslangen var til å kunne spyle med vann, den var noe jeg brukte i ubåten, som jeg har brukt åtte år på å bygge, sa han, og benektet deretter at han hadde vasket i ubåten etter parteringen.

Om stroppene han også brukte i parteringen, sier han at dette var ting som hørte til på ubåten.

– Ubåten var et «ongoing» prosjekt, forklarte han.

Fantaserte om ran

Buch-Jepsen spurte Madsen om han var facinert av tanken på å være gjenstand for en større politijakt.

Dette svarer han ikke konkret på, men han fortalte at han har hatt en liten tanke om å gjennomføre et ran av en Nordea-bank og flykte i ubåten Nautilus.

Madsen trekker også fram at han ble frustrert da Melodi Gran Prix ble lagt til Refshaleøen.