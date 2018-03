Mohamed Salah har sprudlet og scoret 37 mål totalt i alle turneringer for Liverpool denne sesongen.

Det har gjort «Egypts Messi» til en svært ettertraktet spiller på overgangsmarkedet.

Anerkjente medier som The Guardian, BBC og Sky Sports News har i lang tid hevdet at Real Madrid står klar til å sprenge banken for å kjøpe Salah til sommeren.

I kulissene lurer både Barcelona og styrtrike Paris St. Germain, som også skal ønske å sikre seg Liverpools stjernespiss.

– Ikke rart han er ettertraktet

Selv om manager Jürgen Klopp vil sette ned foten for et Salah-salg og milliardene det vil bringe til Anfield, tror Sky Sports-ekspert Ian Wright at det vil bli vanskelig for Liverpool å beholde storscoreren dersom Real Madrid legger et gigantbud på bordet.

– Alle som kommer til Premier League og scorer så mye mål, vil få oppmerksomhet fra klubber som Real Madrid. Med tanke på det han har vist for Liverpool denne sesongen så blir han ettertraktet. Og det de største klubbene har sett tidligere når det gjelder Liverpool, er at om du legger press på spilleren og klubben, så får du spilleren til slutt, sier Ian Wright til – og sikter til salgene av Luis Suárez og Philippe Coutinho.

Og fortsetter:

– Dette er et problem for Liverpool. Dersom Salah bare fortsetter å score, vil de største klubbene forsøke å forføre ham til å skifte klubb, poengterer han.

– Vokste ikke opp som Liverpool-supporter

Den tidligere Arsenal-angriperen tror nemlig at Salah selv mest sannsynlig ikke vil takke nei til Real Madrid om den spanske gigantklubben forsøker å overtale egypteren til et klubbskifte.

– Med all respekt for Liverpool, men Salah vokste ikke opp med en drøm om å spille for Liverpool. Om Real Madrid banker på døren, så kommer han til å merke seg det, konkluderer Wright.

Liverpool solgte som kjent Philippe Coutinho til Barcelona for 1,5 milliarder kroner i januar. Jürgen Klopp måtte til slutt innfri spillerens ønske, og gi slipp på playmakeren.

Wright mener et salg av Salah vil svekke Liverpool mer enn det salget av brasilianske Coutinho gjorde.

– Å miste Salah vil være et mye større tap for Liverpool enn Coutinho, slår han fast.

Supporterleder frykter Salah kan forsvinne

Daglig leder i Liverpools skandinaviske supporterklubb (Liverpool.no), Tore Hansen, innrømmer at han frykter at Salah kan forsvinne.

– Uansett hva Ian Wright mener og hva Sky skriver, så skal vi ikke legge så mye vekt på det enda. Det oppstår alltid mange rykter. Men skal man være realistiske, så er Real Madrid og Barcelona kanskje de to eneste klubbene i verden som er i stand til å hente de aller fleste storspillerne i verden idag. Det har de bevist før, og de kommer til å gjøre det igjen. Dessverre har vi ferskt erfaring med det i Liverpool da Coutinho ble solgt til Barcelona og Suárez til Barcelona. Og før det hentet jo Real Madrid McManaman og Michael Owen, påpeker han overfor TV 2 Sporten.

Supporterlederen tror derfor at Salah kan bli fristet av Real Madrid.

– Når det gjelder Salah, så er det for tidlig å spekulere i det. Men det er ikke tvil om at han bli fristet av Real Madrid. Når det er sagt, så virker Salah som en annen type. Han er en veldig jordnær fyr uten et heseblesende managerteam bak seg som skal ta neste skritt raskest mulig, sier Tore Hansen.

– Og for alt det er verdt, så håper jeg at Liverpool gjør alt i sin makt for å beholde Salah i ett år til. Minst, slår han fast.

– Nøkkelen har Salah selv

Hansen krysser fingrene for at Salah selv gjør det klart at han vil bli værende på Anfield.

– Liverpool trenger ikke pengene, og når det gjaldt Coutinho-salget, så var det Jürgen Klopp sin avgjørelse. Han bestemte seg for å selge en spiller som ikke ønsket å være på Anfield lenger. Den store nøkkelen har Salah selv. Hvis han banker han banker hardt på døren og sier at han ikke vil spille for Liverpool lenger. Det er et scenario Klopp fort kan få, sier han, og legger til:

– Salah virker som en annen fyr enn Coutinho og virker ikke like desperat som andre spillere som har forlatt klubben. For Liverpool er det ekstremt viktig å beholde ham. Han er en eksepsjonell spiller som Liverpool kan bygge laget rundt fremover, påpeker han.

Den daglige lederen i Liverpools supporterklubb minner samtidig om at det er Jürgen Klopp som skal ha mye av æren for Salahs fenomenale utvikling.

– Liverpool kjøpte ham for en relativt billig penge, og så har Klopp gjort ham til en av verdens aller beste spillere på kort tid, konkluderer Tore Hansen.