Det hele startet med en flytur til Durban i Sør-Afrika i 1997. For en som ikke var helt komfortabel med å fly i utgangspunktet, opplevde familiefar Fredrik Halvorsen (44) marerittet: Å være omringet av en bekmørk himmel og heftig tordenvær.

– Jeg satt og ristet i 45 minutter, klamret meg til flysetet så knokene ble hvite, blant folk som tilsynelatende tok det helt med ro, fortalte han til Øyvind Mund i Samme tid neste år høsten 2016.

Etter dette ble skrekken for å fly så overveldende, at bare det å nærme seg en flyplass satte ham ut av spill.

– Det vekker vonde minner. Det er jo helt fjollete, for alle skjønner jo at det er tryggere å fly enn å gå ute i Oslos gater, men det har bare blitt sånn. Og for meg har det blitt et problem, fortalte Halvorsen i studio.

Prøvde hypnose

Den høsten satte 44-åringen seg et mål. Han skulle ikke bare overvinne flyskrekken, men virkelig ta knekken på den, ved å fly et jagerfly.

GUTTEDRØM: Helt siden Fredrik var liten har han ønsket å sitte i en Spitfire. Foto: TV 2

For å også oppfylle guttedrømmen, skulle flytypen være Spitfire – flyene som ble brukt under andre verdenskrig. Og datoen for gjennomføring var intet mindre enn hans egen bursdag 11. april. Nå hastet det å kurere flyskrekken.

Siden flyskrekk-kursene allerede var fullbooket, prøvde Halvorsen en noe mer utradisjonell metode, nemlig hypnose.

– Jeg følte at det hjalp, og det funket i alle fall første gangen. Jeg ble hypnotisert, også fikk jeg en prøvetur med fly, forklarte 44-åringen da han var tilbake i studio høsten etter.

Hjelp av kaptein

Men han innrømmer at han nok ikke var helt kurert. Til TV 2 sier Halvorsen at han har hatt svært god hjelp i Norwegian-kaptein Jon Oppebøen.

– Han tok med meg på to flyturer, samt at jeg fikk overvære safety check av flyet. Sitter du i kabinen sammen med en pilot får du en bedre forklaring på det som kan føles ubehagelig.

Ikke nok med at Fredrik måtte overvinne skrekken for å fly, men han måtte også holde en viss vekt for å i det hele tatt få fly jagerflyet.

OM BORD: Her står Fredrik sammen med Norwegian-kaptein Jon Oppebøen (t.v.) og resten av besetningen på flyet. Foto: Privat

– Jeg gikk faktisk ned ni kilo for å komme inn i flyet. Jeg var livredd for å være for tung, så jeg gikk på en stram diett med egen kokk og treningsprogram over fire måneder, forteller han til TV 2.

Så var dagen kommet. Sammen med sin støttespiller og gode venn Jan Erling Ødegård reiste han til England hvor flyet ventet.

Og han fullførte.

– Det var helt rått! Det kommer jeg aldri til å glemme!

SPITFIRE: Her er Halvorsen i aksjon om bord i Spitfire-flyet i England. Foto: TV 2

Tabubelagt

I dag forteller Halvorsen til TV 2 at flyskrekken er borte. Han mener at en god dose egenterapi og uvurderlig hjelp og støtte fra Oppebøen var nøkkelen for ham. Og selvfølgelig det å tørre å møte frykten.

Nå har Halvorsen fått en ny hverdag.

– Nå i høst skulle jeg for eksempel kjøpe en bil i Stavanger. Da kunne jeg bare gå inn på nett og bestille flybilletter og bruke 45 minutter dit i stedet for fem og en halv time bak rattet, forklarer han.

Halvorsen forteller at han har opplevd at flyskrekk og fobier ofte er tabubelagte emner.

– Det er litt sårt å snakke så åpent om det, jeg har tenkt litt på det i ettertid. For dette er følelser man ikke har noe kontroll over selv, men alle har en eller annen greie.

Nye mål

Nå har han lagt flyskrekken bak seg, og sikter høyere enn noen gang. Han skal han ikke bare tørre å sitte på fly, men ta flysertifikatet selv.

Halvorsen har sendt en del forespørsler til ulike flyklubber på Østlandet. Til nå har problemet vært de korte dagene, men Halvorsen håper å kunne oppfylle ønsket sitt så fort det blir lysere.

– Det er moro å sette seg mål, for livet er kort, avslutter 44-åringen.

