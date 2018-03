Som utstyrsansvarlig for Haslum Håndball, har Petter Andersen ansvar for å skaffe og opprettholde riktig utstyr for laget.

Han kjøpte åtte plastruller, og det var PostNord som var distributør av varene.

Det hele startet bra. Rundt fire dager etter bestilling, kom en hentemelding om at varene var klare til å hentes på hans lokale post i butikk på Bekkestua.

Petter dro ned samme dag, men etter å ha ventet 20 minutter i kø fikk han beskjed om at pakken ikke var kommet enda. Med beskjed om at pakken ville komme neste dag, dro Petter hjem og returnerte dagen etter.

Mistet håpet på at pakken ville dukke opp

Men heller ikke da var pakken kommet. Petter fikk så beskjed om at PostNord hadde klart å levere en hel container til feil post i butikk, nemlig til Røa – en 15 minutters kjøretur unna.

Da bestemte Petter seg for å gjøre et siste forsøk på å få pakken, så han bestilte hjemlevering på pakken, i håp om at det ville føre pakken til han. Dette betalte han også ekstra for. PostNord ba han deretter om å holde seg hjemme mellom 17.00 og 21.00 på kvelden for å ta i mot pakken.

VAREN: Plastrullene Petter bestilte brukes til å snurre rundt isposer når en skade har skjedd. Foto: Kristoffersen / TV 2 Hjelper Deg

– Ja, etter at jeg da bestilte hjemlevering så lovte de fire ganger at de skulle komme, og jeg satt til og med på lille julaften og lurte på om kommer det noe pakke, eller ikke? Men det kom ikke noe pakke.

Istedenfor ble pakken nok en gang levert til feil post i butikk, på tross av at Petter faktisk hadde endret bestillingen til hjemlevering.

Flere som er frustrerte

Petter er ikke den eneste som er frustrert over leveringen til PostNord.

MÅTTE TA SAKEN I EGNE HENDER: Ettersom pakken med plastruller aldri ble levert til Petter, endte han opp med å måtte dra ut å kjøpe selv. Foto: Otranto / TV 2 Hjelper Deg

TV 2 Hjelper Deg har fått inn flere tips på firmaet, og det som går igjen er treig og mangelfull levering, lange køer og mange feilbeskjeder.

Etter nyttår tok Petter igjen kontakt med PostNord for å høre om når pakken ville komme. Da fikk han beskjed om at de ikke visste hvor pakken var eller når han ville få den.

– Ja, så når jeg hadde ventet en måneds tid, kjente jeg bare at nå begynner jeg å bli irritert. Og at det kan være så vanskelig å levere en pakke på en måned, det fatter jeg ikke.

Plutselig får Petter en telefon fra nettbutikken han bestilte varen fra, som forteller at pakken hans har blitt sendt i retur til dem.

– Jeg finner det ganske rart at de kan sende det i retur til de jeg har kjøpt det av, men ikke klare å sende det til meg.

Tatt grep

– Jeg har lest historikken til Petter, og det er en skuffende lesning som stolt PostNord ansatt. Jeg synes det er krevende å se at saken ikke har fått konsekvenser tidligere, forteller kommunikasjon- og markedsdirektør i PostNord, Ole Hagen.

Videre forklarer han at de hadde to og en halv millioner pakker før jul, og at de normalt ligger på 99 prosent kvalitet.

– Det betyr at 99 prosent av pakkene blir levert til rett tid og rett sted – i tråd med forventningene. Det som skjedde før jul var at det var så mange pakker at det ble en utfordring å håndtere volumet, sier Hagen.

Men på nettet er det flere som forteller om lignende situasjoner som Petter. Og nå har vi kommet i januar, februar og mars – vi er over juletiden. Har dere kontroll på levering av pakkene?

Hagen svarer at de har god kontroll, og har tatt tiltak etter julehandelen bant annet ved å ansette flere mennesker.

– Vi kan dokumentere kvaliteten og hvordan kundeopplevelsen øker.