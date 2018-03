TV-stasjonen KVUE melder at mannen mistet livet natt til onsdag lokal tid, da han ble forsøkt pågrepet av FBI og lokalt politi.

Skudd skal ha blitt avfyrt, og den mistenkte skal ha utløst en eksplosjon. Kilder i politiet sier mannen er død.

Også den lokale TV-stasjonen CBS Austin melder at den mistenkte har mistet livet.

To personer er drept og fire skadet i de fem eksplosjonene. Ofrene har virket å være tilfeldige.

Det første offeret var en svart mann. Den neste latinamerikansk, så hvit. Brevbombene har vært adressert, og eksplodert i ulike bydeler i Austin.

Den femte bomben som gikk av tirsdag gikk av ved et anlegg tilhørende budfirmaet FedEx i byen Schertz like ved San Antonio. Pakken smalt mens den var på et automatisk transportbånd. Politiet bekrefter at dette ikke var det planlagte målet til gjerningspersonen.



Folk i området rundt Austin har vært redde, og politiet har oppfordret om å melde fra dersom man mottar en pakke man ikke vet hva er.

Politiet opplyser at de har mottatt 1200 meldinger om mistenkelige pakker i området de siste to ukene.