Tirsdag ettermiddag ble ytterligere et vogntog fullt av mangler stoppet på Svinesund. Nok en gang var det en transport av helt nye Tesla-biler.

Vogntoget hadde overlast, tekniske mangler og dårlige bremser. I tillegg manglet den bombrikkeavtale, skriver tungt.no.

Det er andre gang denne uken. Det samme skjedde nemlig mandag kveld også. Da ble et annet litauisk vogntog stanset med store mangler.

Dobbel bremselengde

– Dette vogntoget var i svært dårlig stand og hengeren hadde knapt bremser, fortalte kontrolleder Jan Reidar Vestby i Vegvesenet til Fredrikstad Blad.

– I dette tilfellet ville stopplengden vært det dobbelte av det normale, som kanskje ligger på 50 meter. Man rekker langt inn i en kø hvis man plutselig må bremse opp når bremsene er så dårlige, sa kontrollederen til avisen. Han synes det er godt å få luket bort slike fra veiene.

Forurensende biler

Disse to transportene føyer seg inn i rekken av Tesla-rekken den siste tiden. Det er ikke mange dagene siden Vegvesenet på Svinesund registrerte fire transporter de ville se nærmere på. To av disse ble stanset og fikk kjøreforbud grunnet feil og mangler. De to siste rakk de ikke å innhente. En av disse kolliderte like etterpå på E6 ved Moss.

Få dager senere, forrige tirsdag, ble så ytterligere to Tesla-transporter stanset. Begge hadde store mangler og den ene manglet bremser.

Norges Lastebileierforbund har engasjert seg kraftig i saken som også har fått bred mediadekning. De påpeker at ikke bare er transporten utført med trafikkfarlige vogntog som ikke har noe på veien å gjøre, men flere av de er i tillegg kjørt med Euro 3-biler som forurenser hele ti ganger mer enn dagens moderne lastebiler.

Denne ekvipasjen ble stoppet mandag denne uken. Dagen etter skjedde det altså igjen. Foto: Statens vegvesen.

Syv transporter stoppet

Teslas norske kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland, uttalte i forrige uke at de setter sikkerheten først og at det hele skyldes kapasitetsproblemer ved Drammen havn der bilene tidligere ble fraktet til.

– Vi vil følge saken opp med selskapet som er ansvarlig og vil også be NLF om hjelp for å finne gode alternativer, uttalte Roland.

I mellomtiden har NLF selv også kontaktet Drammen havn. De kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om kapasitetproblemer. Til organisasjonen forteller havnedirektør Einar Olsen at det tvert i mot finnes kapasitet og at de ikke tror dette kan være årsaken til at Tesla har valgt å transportere sine nye biler via Gøteborg.

Dette siste ønsker ikke Tesla å kommentere ytterligere om til NLF.

Tilbake på Svinesund kan kontrollørene fortelle at de for tiden har fokus på slike kjøretøy. Så langt er, såvidt tungt.no kjenner til, syv trafikkfarlige Tesla-transporter stanset på Svinesund i løpet av de siste to ukene.

