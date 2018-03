Til høsten starter det som blir den tiende sesongen av Idol – 15 år etter at vi så Kurt Nilsen vinne aller første sesong i 2003.

Og i år er det Jakten på kjærligheten-programlederen Katarina Flatland (28) som tar over jobben som programleder for talentprogrammet.

– Dette tror jeg blir verdens beste jobb! Jeg gleder meg veldig, sier Katarina Flatland til TV 2.

Det til tross for at hun egentlig er opptatt med innspilling av Jakten på kjærligheten, som skal gå på TV til høsten. Innspillingen har begynt, men Katarina må hoppe av halvveis.

– Jakten på kjærligheten fortsetter i beste velgående. Det er veldig trist at jeg ikke skal fortsette der. Men jeg vet at bøndene er i trygge hender, og hvem de får med seg som programleder, blir kjent etter hvert, sier Flatland.

Har jobbet på Idol tidligere

TV 2 har foreløpig ikke gått ut med hvem som blir hennes arvtaker.

– Jeg har lovet disse bøndene kjæreste, så det var viktig for meg å vite at det er en engasjert og dedikert programleder som overtar, sier Katarina.

Flatland forklarer at Idol-programlederjobben har vært en drøm for henne. Men det er faktisk ikke første gang hun jobber i Idol-produksjonen.

– Det morsomme er at jeg faktisk har jobbet med det før! I 2007 sopet jeg konfetti etter at Glenn Lyse vant, for da jobbet jeg som produksjonsassistent. Det blir gøy å være med på hele pakka igjen. Og dette er en jubileumssesong, så det er all grunn til å ha høye forventninger, sier hun.

To nye dommere

Her blir Katarina Flatland skremt livet av midt i TV-intervjuet

Med seg på høstens Idol-sesong har Flatland med seg en fin bukett av dommere: Madcon-stjerna Tshawe Baqwa, Karpe Diems manager Silje Larsen Borgan og Idol-veteranen Gunnar Greve. Nytt av året er det at det kun er tre dommere.

Larsen Borgan har jobbet med mange store, norske stjerner. Hun håper å finne flere stjerneskudd i årets auditionrunder, som snart skal i gang.

– Jeg leter etter noen som får deg til å føle ett eller annet. Noen som har både vesen og talent, sier hun.

– Sjekk om du faktisk har talent

Tshawe Baqwa har tidligere fortalt om sin lange vei til rampelyset. Han levde på gata for å få oppfylt musikk-drømmen. Nå synes han det er modig av de som hopper rett ut i rampelyset på Idol-audition.

– Det er skummelt. Jeg har stor respekt for at de unge menneskene tør å gjøre dette. Jag hadde aldri turt det selv. På sett og vis håper jeg at vi kan lage en litt behagelig setting for dem, sier Madcon-Tshawe.

Manageren og musikkprodusenten Gunnar Greve er i år med på sin femte sesong, og han har noen klare tips til de som skal på audition:

– Kjenn dine begrensninger, og kvalitetsjekk med omgivelsene om du har det talentet du tror du har. Og det andre tipset jeg har, er å aldri nøle – når du først står på det merket, må du gi 250 prosent, sier han.

DET NYE IDOL-TEAMET: Madcon-stjerna Tshawe Baqwa, programleder Katarina Flatland, Karpe Diems manager Silje Larsen Borgan og Idol-veteranen Gunnar Greve. FOTO: ØYVIND GANESH EKNES/TV 2

OBS! Dersom du ønsker å melde deg på, kan du gjøre det her.

Spent før sirkuset er i gang

Det er ikke bare talentene på audition som skal levere, det er også et stort produksjonsteam, med Katarina Flatland i spissen.

Hun har vært programleder på flere direktesendte programmer, både artistgallaer, Sommertid og God sommer Norge. Likevel er hun spent før høstens mange direktesendte fredagskvelder.

– Heldigvis har jeg et par hundre livesendinger bak meg. Det er jeg så glad for! Men det er en nervøsitet der. Jeg skal gjøre det alene, og det har jeg aldri gjort før, sier Flatland.