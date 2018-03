TV 2 hjelper deg har lett etter hyttekupp til under 1,5 millioner over hele landet og det finnes mange fine hytter til en grei pris.

Ifølge Carsten Pihl, som er forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund, er beliggenhet en av de viktigste faktorene som avgjør prisen.

– Nærheten til alpinløyper er veldig avgjørende. Mange ønsker kort vei til anlegget. Hvis man derimot holder seg til langrenn blir mulighetene større, og sjansen for rimeligere hytter øker, sier Pihl til TV 2 Hjelper deg.

Er man villig til å gå litt til hytta, kan dette også påvirke prisen. Hytter som ligger rundt 500 meter og mer fra parkeringsplassen, vil ofte være rimeligere enn de som har bilvei helt opp ifølge forbrukerrådgiveren.

Pihl mener at man ikke bør ekskludere hytter selv om de ikke har bilvei til døra. Man bør undersøke nærmere hvordan fremkomsten er til hytta før man bestemmer seg.

– Hvis det er en rett sti fra parkeringsplassen for eksempel, kan det lønne seg å være villig til å gå de ekstra meterne, sier Pihl.

Han foreslår også at man utvider søket sitt på finn.no. Hvis man har et fast søk på et populært skisted, kan man utvide området til omkringliggende mindre steder og få mer for pengene. Mye handler altså om beliggenhet. Er hytta tilgjengelig for mange, så stiger prisene.

– Jo lenger unna det sentrale Østlandet man kommer, jo lavere blir hytteprisene, sier Pihl til TV 2 Hjelper deg.

I TV 2 Hjelper deg sin store hyttekuppsjekk, dukket det blant annet opp et veldig godt kjøp i Sogn og Fjordane til 1 390 000 kr. Her får du ei hytte på 77 kvm fra 2009 med nydelig utsikt, innlagt vann og strøm. Den ble bygd i 2009 og ligger i nærheten til alpinanlegg.



Beveger vi oss mot Østlandet, får man ikke det samme for den prisen.

Innlagt strøm og vann er selvfølgelig også viktig for mange.

– Hvis man kan fire på ett av disse kravene, vil det merkes godt på prisen. Er du for eksempel villig til å leve med strøm, men ikke vann, kan prisen bli lavere, sier forbrukerrådgiveren.

Vinnerhytta: Torild Moland fra magasinet Reiselyst ble med på visning på Golsfjellet. Foto: Ingvild Bruknapp/TV 2 Hjelper deg.

Hytta som vant TV 2 sin hyttekuppkonkurranse, hadde innlagt strøm, men ikke vann. Den har vann opp til hytta og installert pumpedusj og forbrenningstoalett. Ifølge reiselivseksperten Torild Moland, som var med på visningen av denne hytta, er dette en løsning hun fint kan leve med.

– En hytte er jo ikke et hus, sier reiselivseksperten. Her får man jo en god gammeldags hyttefølelse legger hun til.

Vinnerhytta inndørs. Faksimile: Eiendomsmegler 1, Gol.

For henne og de andre i juryen, var beliggenheten avgjørende da valget falt på den koselige rødmalte hytta som ligger 780 meter over havet på Golsfjellet.

– Det er kort vei til Gol sentrum med alle fasilitetene der. I tillegg er det godt under en time å kjøre til de store skianleggene på Geilo og Hemsedal. Fagernes er heller ikke langt unna, sier Moland.

Moland fremhever også at denne hytta er en helårshytte. Øvre del av Hallingdal har så utrolig mange aktiviteter å by på mener reiselivseksperten.

– Det er masse å finne på i området. Du har Høyt og Lavt klatrepark på Ål, Bjørneparken i Flå og badeland i Gol sentrum. I Nesbyen ligger Hallingdal museum og i samme område finnes til og med et meteorittkrater, sier Moland.

Hun legger til at det er veldig gode forhold for downhillsykling i sommerhalvåret på Geilo og Hemsedal.

Hytta er fra 1970, er 51 kvm og har prisantydning på 1 290 000 kr. Den har to soverom med sengeplass til seks. Moland synes hytta har en fin planløsning som gir en god romfølelse.

– Jeg er overrasket over hvor mye man får for pengene. Dette er virkelig et godt kjøp, sier hun.

Vinnerhytta på Golsfjellet. Faksimile: Eiendomsmegler 1, Gol.

Dette bør du huske på hvis du skal kjøpe hytte på fjellet!

Carsten Pihl fra Norges Eiendomsmeglerforbund, råder deg å ta med denne lista på visning:

Taket: Se på taket både utvendig og innvendig. Kjeller/krypkjeller: Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Utvendig panel og vinduer: Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Vann og kloakk: Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Tomten: Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Solforholdene. Når vil påskesolen treffe terrassen? Man kan bruke app for å finne det ut.

Man kan lese mer om sjekkpunktene her: