Andreasen er i dag administrerende direktør i Statens lånekasse for utdanning og har tidligere vært statssekretær for Jens Stoltenberg i Finansdepartementet.

I alt 17 personer har søkt på stillingen som direktør for Stortinget, etter at Ida Børresen 15. februar trakk seg som en følge av byggeskandalen.

Marianne Andreassen har siden 2012 vært i administrerende direktør i Statens lånekassen for utdanning. Hun var den første direktøren i Senter for statlig økonomistyring. Hun har vært både politisk rådgiver og statssekretær i Arbeiderpartiet i perioden 1993 - 1997 for to handelsministre og to finansministre, blant dem Jens Stoltenberg.

Det er Stortingets presidentskap som har ansvaret for rekrutteringsprosessen og vil fremme innstilling om ny direktør.

Etter et TV 2 erfarer har presidentskapet konkludert med at Andreassen er den beste kandidaten. Men saken er ennå ikke behandlet av partigruppene i Stortinget, som må stille seg bak valget.

Det er Stortinget i plenum som tar beslutningen om ansettelse av ny direktør, som vil bli gjort etter påske.

Her er den offentlige søkerlisten (i alfabetisk rekkefølge)

1. Marianne Andreassen (56), administrerende direktør

2. Geir Barvik (59), direktør

3. Stig Hauge Bendiksen (48), administrasjons- og org. direktør

4. Pål Bjørdal (50), Global head

5. Joakim Ekseth (43), Head of business services

6. Lars Ivar Grømer (59), Director

7. Torbjørn Gaarder (62), Chief Credit Officer

8. Roy Hunstok (62), Stabssjef

9. Marianne Nordli (54), Kompetanseleder

10. Fredrikke Næss (47), Administrende direktør

11. Christian Ruscetta (41), Daglig leder

12. Gunnar Selvik (54), Diurektør

13. Stein Edvard Skogli (53), Administrasjonssjef

14. Gro Erland Solberg (46), Avdelingssjef

15. Tim-Adrian Sørbu (19), Arbeidssøker

16. Tor Erik Tobiassen (54), Arbeidssøker

17. Per Erling Walle (39), Underdirektør