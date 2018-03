Norwegian meldte tirsdag at de forventer et tap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal av 2018. Etter at børsen stengte tirsdag varslet selskapet at de skal hente inn 1,3 milliarder kroner i ny aksjekapital.

Det førte til at aksjekursen til flyselskapet falt med over fem prosent i løpet av de første minuttene etter at Oslo Børs åpnet onsdag.

Kursen har ikke vært så lav siden januar 2013.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier til TV 2 at et dårlig førstekvartal er helt normalt for flyselskap, men at dette resultatet er vesentlig dårligere enn forventet.

– Det var forventet et underskudd på rundt 1,9 milliarder kroner. Jeg er overhodet ikke overrasket over at det kommer underskudd, men størrelsen overgikk forventningene vesentlig.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier til NTB at selskapet ikke var tvunget til å gjennomføre tirsdagens emisjon, og at aksjeutvidelsen ble gjort for å ha en buffer i den siste fasen av selskapets vekstfase.

Kommunikasjonssjefen beroliger Norwegians millioner av kunder, og sier at de skal forholde seg akkurat som før.

– Denne emisjonen har ingen påvirkning på kundene, og vi har heller ikke gjort noen endringer i rutetilbudet, sier Sandaker-Nielsen.

Selger fly

Samtidig som disse meldingene kommer inn, kunngjør Norwegian i dag at de skal selge fem fly som de egentlig skulle leie ut til lavprisselskapet HK Express i Hong Kong, skriver DN.

Årsaken er at HK Express nektes å ta i bruk disse flyene av myndighetene.

Norwegian forventer et overskudd på mellom 15 og 20 millioner dollar for de fem flyene, men det blir ikke nevnt om dette er et grep som gjøres for å få bukt med underskuddet selskapet sliter med.

Det blir sannsynligvis heller ikke de siste flyene selskapet selger.

– Det er en stor, nei, enorm interesse i markedet, sier Norwegians toppsjef Bjørn Kjos til DN.

– De må senke kostnadene

Elnæs tror at 1,3 milliard i ny aksjekapital er nok på kort sikt, men hvis utviklingen fortsetter på samme måte kan det bli behov for å hente mer penger i løpet av året.

– For at Norwegian skal tjene penger må de kunne ta ut høyere billettpriser eller redusere kostnadene sine. Hvis de ikke klarer det, vil de gå med et dundrende underskudd også i 2018. Da vil det ikke være noe annet alternativ enn å hente inn mer penger, spår Elnæs.

Men det vedvarende prispresset gjør det særdeles vanskelig for flyselskaper som Norwegian å øke billettprisene sine uten at konkurrentene gjør det samme. Da står kun kostnadsreduksjon igjen som alternativet.

Bjørn Kjos sa i forbindelse med årsresultatet i 2017 at de skulle redusere kostnadene med 12 prosent i 2018. Foreløpig står ikke utviklingen i stil med Kjos' påstand, mener Elnæs.

– Vi får se om han klarer det. De må få kontroll på kostnadene og redusere de. Det er der den store kampen vil stå, og det er veldig viktig at de klarer det. De signalene som kommer nå viser at det ikke går helt etter planen, sier Elnæs.

Heller garasjesalg enn salg

Elnæs ser ikke på Norwegian som en konkurskandidat slik situasjonen er nå, og tror det sitter veldig langt inne for Kjos å selge deler av selskapet til konkurrentene.

– Da vil de heller starte garasjesalg og selge ut deler av selskapet som ikke er nødvendig for kjernedriften, og finansiere seg opp med det, sier Elnæs.

Han mener den største risikoen til Norwegian er at selskapet er kraftig underkapitalisert.

– Konkurrentene har en stor kapital. Ryanair har for eksempel fem milliarder euro i kapital, og tåler enhver tung storm. Det gjør ikke Norwegian, mener han.

– Langdistansesatsingen er en risiko

Norwegian har de siste årene satset stort på langdistanseflyvninger. Denne satsingen er risikofaktoren, mener Elnæs.

– I utgangspunktet har de større muligheter for å ta inn mer inntekter på langdistanse, men utfordringen er at det koster mye. Disse flyene koster mellom 1,5 og 2 milliarder kroner per stk. Norwegian har i dag over 20 milliarder kroner i gjeld, sier Elnæs.

Norwegian er inne i en enorm vekstfase, og skal hente inn totalt syv nye Dreamlinere første halvdel av 2018. Selskapet skal også øke antall flydde kilometer med 40 prosent i 2018. Det utgjør en stor kostnad for selskapet.

– Men klarer de å komme gjennom 2018, som er den siste delen der de får inn veldig mange nye fly, så er veldig mye av jobben gjort.

Også Sandaker-Nielsen i Norwegian sier at de forventer en mer positiv trend i andre halvdel av 2018.

– Vi har de siste årene gjort betydelige investeringer i forbindelse med vår internasjonale ekspansjon. Opplæring av tusenvis av nye piloter og kabinpersonale, samt etablering i nye land og markeder koster penger. I andre halvår 2018 flater veksten ut og da vil det være mindre behov for slike investeringer, sier Sandaker-Nielsen.