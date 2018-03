Klokken 09.32 onsdag kom Madsen inn i rettssal 60 i Københavns byret, før han etter kort tid gikk ut igjen sammen med sin forsvarer.

Madsen var iført en svart T-skjorte med Toyota-logo på brystet og blå joggebukse.

Klokken 09.45 kom forsvareren inn igjen, uten Madsen. Hun snakket med aktor. Madsen forble på bakrommet en stund, før retten ble satt like før klokken 10.

Onsdag fortsetter Madsen sin forklaring om hva han mente skjedde med Kim Wall natt til 11. august.

Nektet å forklare

På spørsmål om hvordan han parterte liket, nektet han si noe.

– Det var en veldig traumatisk og dramatisk situasjon, og jeg ønsker ikke forklare meg om det, sier han.

Da aktor Jakob Buch-Jepsen spør mer om hvordan han parterte liket, ble han irritert.

– Det er et menneske du snakker om. Dette må du få fra rettsmedisinerne. Det var en ubeskrivelig situasjon, jeg hadde et ønske om å få kroppen opp og ut, og derfor jobbet jeg med dette i en times tid, sa han.

Han sier han ikke har noen god forklaring på hvorfor han parterte liket på den måten han gjorde.

– Jeg kunne også gjort det på andre måter, men det gjorde jeg altså ikke, sier han.

Hvorfor brukte du rør da du senket henne i vannet?

– Meningen var at hun skulle forsvinne, svarer Madsen.

– Noe seksuelt?

Aktor spør Madsen om han gjorde noe seksuelt motivert mot Wall etter at hun var død.

– Hvordan kan du i det hele tatt spørre om det? svarer han, tydelig enda mer irritert.

Gjentatte ganger har Madsen og aktor snakket i munnen på hverandre, og Madsen gjentar stadig at situasjonen han var i var «helt syk».

– Tenner du på nekrofili? spurte aktor.

– Nei, svarte Madsen.

Madsen ble konfrontert med at Wall hadde knivstikk i underlivet.

– Jeg betrakter ikke knivstikk i underlivet som noe seksuelt. Det er kanskje det for deg, men ikke for meg, svarer Madsen.

Knivstikk

Madsen blir deretter spurt om hvorfor Kim Wall hadde disse knivstikkene. Wall ble påført knivstikk både i overkroppen, underlivet, samt flere snitt på hodet.

Madsen forklarer at årsaken til knivstikkene var at han ikke ønsket at liket skulle flyte opp.

– Stikkene ble påført uten noen plan, det var ikke noe seksuelt eller erotisk over det, forklarer han.

Aktor sier at han likevel ikke kan forstå at så mange av stikkene går mot underlivet.

– Det var tilfeldig hvor stikkene falt. Jeg har aldri vær voldelig mot noen før og har ikke hatt noe ønske om å skade noen, verken døde eller levende, sier Madsen.

Madsen ble konfrontert med obduksjonsrapporten, som slår fast at knivstikkene kom mens Wall var i livet eller like etter at hun døde.

– Du antyder at hun ble påført stikkene mens hun var i live, og det stemmer ikke, sier en tydelig irritert Madsen.

– Brukte du en spiss skrutrekker eller en kniv til å stikke henne? Spør aktor.

Dette vil ikke Madsen svare på, og Madsen hevder også at det ikke stemmer at han pakket med seg sag, rør, kniv og skrutrekker til akkurat denne dagen - det var ting han forteller at han har hatt på ubåten en stund.

Tok av klærne

Madsen sier også at han tok av Wall klærne og la dem i en pose, som han også senket til havs i en pose med tunge rør. Om bord i ubåten ble strømpebuksene og trusene til Wall funnet. Aktor spør om Madsen beholdt dem som et trofe, noe han benekter.

– Det hadde skjedd en ulykke om bord i Nautilus som jeg forsøkte å fjerne alle spor etter, sier Madsen.

Aktor spør deretter hvorvidt Madsen beholdt hårrester fra Wall for å plante DNA-spor ved Refshaleøen, der han påsto at han hadde sluppet henne av. Dette benkter han.

Madsen forklarer også at han hadde med seg et fotokamera ut på ubåt-turen med Wall, men at han oppdaget for sent at minnekortet ikke sto i. Han blir irritert på aktor når han spør om han har skjult minnekortet.

Mobiltelefonene til Madsen og Wall er aldri blitt funnet.

– Når kastet du dem i vannet?

– En gang i løpet av natten. Walls telefon kan ligge i en av posene, det vet jeg faktisk ikke, sier han.

Madsen blir spurt om han har filmet mens han har hatt sex noen gang, og dette bekrefter han. Han benekter derimot at det ble filmet noe om bord på Nautilus natt til 11. august.

På en harddisk som er konfiskert av politiet er det funnet en rekke seksuelle videoer. Madsen sier at dette er en harddisk flere personer har hatt tilgang til, og at ikke alt nødvendigvis er hans.

Viste animasjonsfilm

Ved 11.15-tiden sier aktor at han ønsker vise to animasjonsfilmer som ble funnet på Madsens harddisk. Dette protesterte han vilt mot, og det ble tatt en pause, slik at han kunne diskutere dette med sin forsvarer.

Etter den korte pausen ble det klart at Madsen ikke hadde mulighet til å protestere mot dette, og den første av de to filmene ble vist.

Dette var en animasjonsfilm der en naken kvinne fikk strupen skåret over.

– Hvorfor har du denne filmen? spør aktor.

– Jeg kan ikke huske å ha sett denne spesifikke filmen, svarer Madsen.

– Fortvilet

Madsen forklarte torsdag 8. mars at han mener Kim Wall døde av kullosforgiftning i en ulykke om bord i ubåten.

Madsen har tidligere forklart at han ble helt fortvilet da han fant den 30 år gamle journalisten livløs i ubåten, og at han deretter ikke visste hva han skulle gjøre.

Onsdag er det ventet at Madsen vil forklare seg om hvorfor Wall hadde en rekke knivstikk på kroppen, blant annet rundt 11 knivstikk i underlivet.

Påtalemyndigheten mener Madsen med overlegg bandt, torturerte og drepte Kim Wall, før han parterte liket og kastet det på havet.

Selv hevder Madsen at han parterte liket mens han desperat forsøkte å fortrenge at journalisten var død.