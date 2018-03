Store, fyldige lepper har for lengst blitt en trend også blant norske forbrukere, og flere betaler dyrt for såkalte filler-behandlinger.

Men via nettbutikker kan man også få bestilt fillere og sprøyter hjem til sin egen postkasse – til en ofte mye rimeligere pris. Det er ikke ulovlig, men kan få alvorlige helsemessige konsekvenser.

Legemiddelverket i Sverige advarte denne uken mot kjøp av fillere på nett. Nå advarer også Statens legemiddelverk mot at privatpersoner kjøper og selv injiserer fillere i kroppen.

– Det norske legemiddelverket deler alle de bekymringer og presiseringer som fremkommer i Läkemedelsverkets advarsel, sier Ingeborg Hagerup-Jenssen, seniorrådgiver for medisinsk utstyr i Statens legemiddelverk, til TV 2.

– Risikoen øker betydelig

Det finnes ulike typer fillere. Flere av dem, deriblant Restylane som brukes til leppeforstørring, regnes som medisinsk utstyr. Å importere medisinsk utstyr til privat bruk i Norge er ikke regulert, og det er dermed ikke ulovlig å bestille en del type fillere på nett.

Statens Legemiddelverk fraråder imidlertid slik netthandel på det sterkeste.

– Vi vil på det sterkeste advare mot å bestille slike produkter over internett, sier Hagerup-Jenssen.

– Da har man ingen garanti for innholdet eller at det for eksempel er sterilt. Dette er viktig på produkter som skal injiseres. I tillegg er det alltid en risiko for hevelser, infeksjoner og andre reaksjoner – selv ved profesjonell bruk. Denne risikoen øker betydelig ved egenbehandling, forklarer hun.​​

Ettersom det ikke er ulovlig å importere fillere til privat bruk, har ikke Legemiddelverket oversikt over omfanget av dette. De tror likevel det skjer i Norge.

– Vi er kjent med at tollvesenet har stanset forsendelser av fillere som er forsøkt importert til bruk i kosmetiske klinikker. Hvis privat import av fillere er et problem i Sverige er det nok grunn til å anta at det forekommer i Norge også, sier Hagerup-Jenssen.

Strengere krav

Fra 2020 blir det strengere krav for CE-merking av medisinsk utstyr. I praksis betyr det at også fillere som i dag ikke er regnet som medisinsk utstyr må oppfylle kravene for dette.

– Det vil forhåpentligvis bidra til tryggere produkter. Men både nå og etter 2020 er det likevel et problem og svært bekymringsfullt at produkter som er laget for at profesjonelle skal injisere dem, og med advarsler og bruksanvisning utformet for dem, brukes av privatpersoner som ikke har de samme forutsetninger for å forstå advarslene og instruksjonene, sier Hagerup-Jenssen.

Man bør også tenke over hvor produktene kommer fra.

– Det aller farligste er jo om man importerer utstyr direkte, fra for eksempel Asia, som ikke engang er CE-merket. Da har man overhodet ingen garanti verken for hva produktet er laget av eller om det er sterilt, sier hun.

