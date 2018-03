I helgen ble det avdekket at analyseselskapet Cambridge Analytica (CA) skal ha skaffet seg opplysninger om inntil 50 millioner Facebook-brukere.

Saken har fått massiv oppmerksomhet, og flere instanser i både USA og Storbritannia har åpnet etterforskning av både Facebook og analyseselskapet.

I tillegg har aksjekursen til nettsamfunnet falt hele 9 prosent etter avsløringen.

Alt tyder også på at Facebook-brukerne heller ikke er særlig fornøyd med hvordan nettsamfunnet har håndtert deres brukerdata. Under emneknaggen #deletefacebook på mikrobloggtjenesten Twitter har tusenvis av mennesker skrevet om «å slette Facebook». Mange forteller at de allerede har slettet sin profil eller oppfordrer andre til å gjøre det.

Tidligere Facebook-investor og mentor for Mark Zuckerberg, Roger McNamee, mener skandalen kan ramme selskapet brutalt.

– Det kan potensielt ødelegge hele selskapet, uttaler McNamee, skriver CNN.

– I tilfelle dere ikke har oppdaget det ennå, det er på tide å slette deres Facebook-kontoer, folkens, twitrer en amerikansk bruker.

– Jeg slettet Facebook for over en måned siden. Dette er hva jeg skrev da de spurte om hvorfor, skriver en bruker fra Nederland.

– Livet er kort. Slett Facebook. Fortell dine at du elsker dem. Still spørsmål ved alt. Gå ut og opplev verden, skriver en programvareutvikler.

Kumail Nanjiani, som spiller en av hovedrollene i HBO-serien Silicon Valley, har også kastet seg på bølgen.

– Jeg vet ikke hvordan noen kan fortsette å bruke Facebook, slår han fast.

Ekstra spesielt er det kanskje at Brian Acton, medgrunnlegger av meldingsapplikasjonen WhatsApp, langt på vei antyder at man bør slette kontoen sin hos Facebook.

WhatsApp ble kjøpt av nettopp Facebook for hele 19 milliarder dollar i 2014. Acton forlot Facebook i september 2017.

– Det er på tide, skriver han i Tweet.

​Også på nettsamfunnet Reddit skaper «Delete Facebook-bølgen» debatt.

Enklere sagt enn gjort

Det amerikanske nyhetsbyrået Associated press (AP) påpeker at det kan være enklere sagt enn gjort «å slette Facebook».

Arvind Rajan, sjef i teknologiselskapet Cricket Health i San Francisco, påpeker overfor nyhetsbyrået at han har vært nødt til å lage nye passord og brukernavn for en rekke tjenester etter at han slettet sin Facebook-konto mandag. Årsaken er at han, i likhet med mange andre, har brukt sin Facebook-ID som pålogging til andre tjenester.

I tillegg finnes det få reelle alternativer til Facebook. Tjenesten har i dag 2,2 milliarder brukere. Ifeoma Ajunwa, professor ved Cornell University, viser til at mange som ønsker å slette profilen sin vil oppdage at Facebook er blitt en integrert del av deres liv.

Blant annet bruker mange nettsamfunnet flittig når de planlegger aktiviteter.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere for folk å slette Facebook siden det ikke bare er en sosial plattform, men også nesten som en møteplass, sier han til AP.

Opptil 50 millioner rammet

Det var i helgen at New York Times og The Observer avdekket at Cambridge Analytics skal ha fått tak i personopplysninger om opptil 50 millioner Facebook-brukere.

Informasjonen ble samlet inn av tredjepartsappen «thisisyourdigitallife.», laget av professor Aleksandr Kogan ved Cambridge University. Applikasjonen inneholdt en personlighetstest, men Facebook-brukerne som tok i bruk programmet ga også tillatelse til at professoren kunne samle inn brukerdata om deres plassering, venner og innhold de hadde likt på Facebook, forklarer den amerikanske tv-kanalen CNN.

Denne informasjonen ble gitt videre til Cambridge Analytica. Analyseselskapet skal ha brukt informasjonen til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

Facebook har sagt at de ba Cambridge Analytica om å slette alle disse dataene i 2015, men dette skal ikke ha skjedd.

Cambridge Analytica har benektet at de har gjort noe galt, og Trump-kampanjen har sagt at de ikke brukte data fra selskapet, ifølge AP.

VARLSER: Christopher Wylie jobbet i Cambridge Analytica. Han har fortalt om selskapets metoder. Foto: Reuters/Henry Nicholls

Hemmelig opptak

Direktøren i Cambridge Analytica (CA) er suspendert etter at han i hemmelige opptak hevdet at selskapet spilte en stor rolle i å sikre Donald Trump valgseieren.

Tirsdag viste britiske Channel 4 opptak der CAs direktør Alexander Nix skryter av det skandalerammede selskapets påståtte rolle i å sikre Trumps knappe valgseier i 2016.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, all data, alle analyser, all målretting, vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen og våre data preget hele strategien, sier Nix i opptaket, som ble gjort av en reporter som lot som han var en potensiell kunde av CA.

Videre hevdes det i Channel 4-reportasjen at CA med sitt bidrag hjalp Trump til seier med bare 40.000 stemmers overvekt i tre delstater, noe som skal ha sikret ham presidentposten til tross for at Hillary Clinton fikk over 3 millioner flere stemmer på landsbasis.

Krever svar

EU-parlamentet og det britiske parlamentet vil nå ha svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg på hvordan dette kunne skje. Samtidig granskes Facebook og CA av det britiske datatilsynet, og ifølge flere medier har også amerikanske myndigheter iverksatt gransking av Facebook.

Facebook sier selskapet er opprørt over CAs misbruk av personopplysninger og hevder å ha blitt bedratt.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, heter det fra Facebooks hovedkvarter.

Slik sletter du Facebook Facebook opplyser at du kan be om å få din konto slettet, men at dette kan ta opptil 90 dager. Du har ingen mulighet til å aktivere kontoen eller hente ned informasjon fra profilen etter at du har slettet den.

Facebook anbefaler derfor at du laster ned en kopi før du sletter. Dette gjøres ved å klikke på den lille pilen øverst til høyre på en hvilken som helst Facebook-side. Klikk deretter på «Innstillinger» og «Last ned en kopi av dine Facebook-data». Du starter nedlastingen ved å klikke på «Start Mitt arkiv». Ønsker du deretter å slette profilen din, må du gi selskapet beskjed om dette. Det kan du gjøre på . Et alternativ til å slette profilen, er å deaktivere den. Dette gjør du også ved å klikke på pilen opp til høyre og deretter «Innstillinger». Klikk deretter på «Generelt» i venstrekolonnen, velg «Administrere kontoen din» og til slutt «Deaktiver kontoen». Selv om en deaktivert profil ikke er synlig for andre, kan noe informasjon fortsatt være tilgjengelig. Du har imidlertid mulighet til å aktivere profilen på et senere tidspunkt hvis du ombestemmer deg. Kilde: Facebook

