Legendariske Hiace var en enkel og forholdsvis billig varebil fra Toyota, men ikke desto mindre en knallsuksess for det japanske merket her hjemme. Egentlig helt siden de første bilene av denne typen kom til landet i 1974.

I løpet av de 38 årene Hiace ble solgt i Norge, var den årets mest solgte varebil hele 30 ganger og har seks andreplasser i samme øvelsen. En nesten utrolig prestasjon som samtidig sier litt opp både popularitet og driftssikkerhet.

Beste Hiace-året var i 1995, da solgte man hele 4.576 eksemplarer. Men også 1990, 1994, 2006, 2007 og 2008 var gode år med over 4.000 solgte eksemplarer av kassevogna.

Toyota Hiace: Du skal lete lenge etter en bedre bruktbil

Unik Hiace til salgs

Mange av disse bilene hadde lange dager og ofte med tunge tak. Ikke sjelden med et minimum av vedlikehold. De gikk jo stort sett uansett ...

Dette bærer mange av bilene preg av nå. Mange har gått langt og har definitivt sett bedre dager. Men unntak finnes. Så også i dette tilfellet.

For i Rosendal, ikke langt fra Odda, finnes det faktisk en 1988-modell Toyota Hiace som har gått snaut 30.000 kilometer. Ikke bare det – bilen har alltid vært lagret i oppvarmet garasje og fått jevnlig ettersyn.

Den har fungert som utrykningskjøretøy i Kvinnherad brann og redning. Blålys og sirener er nå fjernet, fordi den skal auksjoneres bort.

Den gamle Toyotaen har alltid blitt lagret både innendørs og tørt. Nå skal den få ny eier. Faksimile fra finn.no

Bensinmotor og 4x4

Denne Hiacen er registrert som kombinertbil. Det vil si som femseter og med skillevegg bak til det store vare/bagasjerommet.

Motoren er en 2,2-liter bensin, girkassen er manuell og akkurat denne Hiacen har firehjulsdrift.

Den bør være perfekt som turkompis for de som er aktive med sykler, telt og fiskestang, kiting, elvepadling eller hva man måtte like å drive på med.

Det skal dog sies at det opplyses i annonsen at bilen har noe tenningsproblemer for øyeblikket. Det er neppe noen veldig stor sak å finne ut av.

Vi nevnte at den skulle selges på auksjon. Minsteprisen er satt til 40.000 kroner og bilen selges som den står, selvfølgelig til høyeste bud.

Etter de ikke altfor gode bildene å dømme, så ser bilen veldig fin ut. Nærmest som ny.

Denne Toyotaen er bilen å ha når du skal du krysse en ørken

Straks veteranbil

Kjenner du at dette kunne vært bilen for deg, må bud leveres på mail innen fredag 23. mars, klokken 12.

Vi regner med at den nå 30 år gamle (om noen dager) Hiacen får en ny eier og håper vedkommende både får hygge og nytte av denne bilen. Samtidig som vi håper den vil bli godt tatt vare på.

Selv om det fortsatt finnes en god del Hiace på norske veier, så reduseres antallet for hver dag. Så fine biler som denne gamle brann- og redningsbilen er det svært sjelden vi ser.



