Med en ukelønn på over fire millioner kroner ble Alexis Sánchez den best betalte spilleren i Premier League da Manchester United snøt Manchester City for chilenerens underskrift i januar.

Men så langt har ikke 29-åringen gitt Manchester United den valutaen for pengene klubben hadde håpet på.

Sánchez har kun scoret ett mål på ti kamper, og ble benket fra start da José Mourinhos menn nylig slo Brighton i FA-cupen.

Nå hevder den engelske tabloiden The Daily Mail at Sánchez sliter med å tilpasse seg sine nye omgivelser på Old Trafford.

Det avisen beskriver som «sentrale United-kilder» påstår at Sánchez tydelig opptrer som han er misfornøyd på treningsanlegget Carrington, isolerer seg fra sine lagkamerater og ofte spiser helt alene i klubbens kantine.

– Spiser alene i kantinen

Ifølge kildene skal Sánchez angre på at han skrev under for Manchester United da Henrikh Mkhitaryan gikk motstatt vei til Arsenal som en del av avtalen.

– Han fremstår som en spiller som ikke ønsker å være her, slår en United-kilde fast overfor

Videre sammenligner United-kildene Sánchez’ situasjon med Angel Di Maria, som forlot Old Trafford til fordel for franske PSG etter kun én sesong i 2015.

– Sánchez ser utilpass ut. Det var det samme med Di Maria, hevder de anonyme kildene.

Sánchez snakker stort sett med sine lagkamerater som snakker spansk i Manchester United. Nylig flyttet han, familien og sine to hunder fra Lowry Hotel til Marcos Rojos gamle hus utenfor Manchester.

– Nei, for helvete

Argentinske Rojo avslører overfor The Daily Mail at han ble svært overrasket da Sánchez skrev under for Manchester United.

– Alexis er en strålende spiller, men vi kom ikke overens på banen. Hver gang vi møtte hverandre, enten det var for klubblaget eller landslaget, sparket vi hverandre ned. På toppen av det, så fornærmet vi hverandre på ikke akkurat vennlig vis, uttaler Rojo.

Og slår fast:

– Så da jeg ble klar over at han skulle til United, sa jeg «nei, for helvete, mener Rojo.

Manager José Mourinho uttalte nylig at Manchester United ikke vil se det beste av Sánchez før neste sesong, og slo fast at han ikke er bekymret for 29-åringens foreløpige formsvikt.

Sánchez er for tiden på landslagsoppdrag med Chile og forbereder seg til privatkampene mot Danmark og Sverige.