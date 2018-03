Telenor har inngått en avtale om å selge virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa for 2,8 milliarder euro, om lag 27 milliarder kroner.

Kjøperen er PPF Group, og styret i Telenor ber generalforsamlingen om fullmakt til å utbetale et ekstraordinært utbytte på 4,40 kroner per aksje, opplyser telekonsernet onsdag morgen.

– Telenors strategi er basert på vekst, effektivisering og forenkling. Med salget av virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa tar vi et viktig steg i å forenkle Telenors portefølje og fokusere på de områdene hvor vi ser størst potensial for verdiskapning, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

– Etter transaksjonen vil Telenor bestå av integrerte fastnett- og mobilvirksomheter i Skandinavia, og sterke mobiloperasjoner i Asia. Telenor er trygg på at PPF Groups erfaring fra regionen og sektoren gjør at de blir en god eier for disse selskapene, fortsetter Brekke.

(NTB)