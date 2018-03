Det finnes over to tusen av dem på norske veier. Målet er å få oss til å senke farten, og dermed begrense faren for ulykker.

Men i praksis viser det seg norske bilister er ganske immune mot varselsskiltene om stor elgfare. Kanskje fordi vi er så vant til å se dem at de nesten går i ett med omgivelsene?

Dermed må Statens vegvesen tenke nytt. Nå har de tatt i bruk et annet hjelpemiddel som skal få bilistene til å våkne opp, nemlig gult og blinkende lys.

– Vi tester ut flyttbare skilt der elgfaren er størst. Dette skal få bilistene oppmerksomme på elgfaren, så de senker farten, sier Henrik Wildenschild i Statens vegvesen, som leder forsøket.

Det er viltnemder som setter opp skiltene og aktiverer gulblink med SMS, og Wildenschild er glad for det gode samarbeidet.

– De kjenner elgens adferd best og vet når og hvor det er elgfare. Det er derfor til stor hjelp at de sørger for at skilt med gulblink er på rett sted og tid. I tillegg til egne erfaringer, får de også bistand fra elgvarselgruppe på Facebook, med 3.000 medlemmer.

Viltpåkjørsel er et stort problem på norske veier, denne vinteren har det vært særlig mye på grunn av snømengden. Foto: Statens vegvesen.

Betydelig saktere

I fjor satte Vegvesenet også opp permanent gulblinkende elgskilt på to strekninger. Disse er finansiert av Innovasjonsprogrammet i Statens vegvesen. Også her er det viltnemda som setter på gulblink ved behov. Senere skal Vegvesenet måle om folk faktisk kjører saktere når de ser gulblink.

– Tilbakemeldinger fra bilister, naboer og viltnemd så langt er at gulblinkene gjør at folk kjører betydelig saktere, men dette skal evalueres. Er det vellykket kan kanskje denne formen for varsling bli en del av driftskontraktene, men med bistand fra viltnemder, sier Wildenschild, i en pressemelding.

Skal rydde opp

Wildenschild ønsker senere å teste at bilistene varsler medtrafikanter om elgfare der det er permanente skilt.

– Det er teknisk mulig at bilistene kan blinke med frontlysene mot en sensor som aktiverer gulblinken på elgskiltene. Dette håper vi å få midler til å prøve ut senere, sier Wildenschild.

Elgskilt skal stå der det faktisk er fare for elg. Vilttrekk endres over tid, og skiltene skal tas ned i perioder der faren er moderat eller liten.

– Vi skal nå rydde opp i elgskiltene. De skal flyttes eller fjernes, og nye skal settes opp der det har vært elgulykker de siste årene, sier Wildenschild.

