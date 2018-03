RAV4 har i mange år vært en stor suksess for Toyota her hjemme.

Den startet som et folkelig, mindre og dermed også billigere alternativ til de store SUV-ene. Med forholdsvis enkel, men svært pålitelig mekanikk.

Toyota RAV4 har vokst med tiden og er nå en fullverdig familiebil.

Nå er det mer enn 20 år siden først RAV4 satte gummien på norsk jord. Og det er straks klart for helt ny modell, som blir femte generasjon.

Debuterer i april

Dagens RAV4 er den første som er solgt med hybrid drivlinje, og det ble umiddelbart en suksess. Toyota fikk et luksusproblem og ventelister på denne, så langt i år er RAV4 Norges klart mest solgte SUV.

Det er derfor litt av hvert nykommeren skal leve opp til. Den debuterer på bilutstillingen i New York i april, og Toyota har akkurat sendt ut første smakebit på bilen. Her får vi se RAV4 fra siden, en silhuett som avslører at det neppe blir veldig store designendringer fra dagens modell.

Dagens RAV4 er en ekte folke-SUV.

To hybrider

Under skallet skjer det imidlertid mye. RAV4 er nå bygget på en plattform som heter New Global Architecture, den danner også utgangspunkt for mer kompakte Auris.

Nå dropper Toyota helt dieselmotor i denne bilen. Det blir en bensinmotor, og to hybridalternativer: 1,8-liter og 2-liter. Den tradisjonelle 1,8 literen på 122 hk blir fra nå av innstegsmodellen blant hybridene.

I tillegg kommer helt ny 2-liters hybridmotor, som yter 180 hk. Toyota opplyser at den nye drivlinjen skal by på enda mer hybridkraft, og samtidig ivareta fordelene med et lavt drivstoff-forbruk.

Noen ladbar hybrid virker det ikke som Toyota har på gang.

Slik så den ut da den kom, første generasjon RAV4 har begynt å få kultstatus.

Allerede borte i Norge

Apropos diesel: På bilutstillingen i Geneve tidligere i mars, gikk Toyota ut med nyheten at de dropper diesel på alle personbiler i Europa i løpet av 2019. Dermed er det heller ingen stor overraskelse at dette forsvinner på RAV4 ved modellskiftet.

Her var det norske markedet for øvrig tidlig ute, det begynner å bli en stund siden du kunne kjøpe ny RAV4 med dieselmotor i Norge.

