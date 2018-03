Kevin Larsen (31) tok hjem førsteplassen og NM-trofeet etter å ha slått ut Sondre Lunde heads up natt til onsdag.

Ifølge poker.no falt avgjørelsen i turneringen etter at Larsen gikk seirede ut av to raske all in-situasjoner.

31-åringen får en premie på 47.000 euro, eller rundt 450.000 norske kroner for innsatsen. Det var totalt 113 spillere som betalte 400 euro for være med i turneringen.

Larsen la opp som fotballspiller i 2017, etter å ha fått med seg over 140 kamper i Eliteserien for Sandefjord, Tromsø og Hønefoss.

FOTBALL: Sandefjords Kevin Larsen i duell med Andre Danielsen under eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Sandefjord i 2015. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Johansen, Carina

I disse dager spilles Norgesmesterskapet i poker i Dublin i Irland. I løpet av uken skal det deles ut flere NM-titler i ulike pokerøvelser. Onsdag skal det blant annet kåres en Norgesmester i Ladies Event, før selve hovedturneringen starter for alvor torsdag. Det antas at rundt 2000 nordmenn er til stede i Dublin for å spille poker-NM.