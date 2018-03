Søndag 18. mars kunne Vladimir Putin feire etter å vunnet det russiske valget med god margin. Opposisjonen i Russland har tvilt på om alt gikk riktig for seg, i et valg hvor Putin både kunne juble over økt oppslutning og høy valgdeltakelse.

Uansett blir resultatet stående, og det fører til gratulasjoner fra andre statsledere. Kinas president Xi Jinping var raskt ute med å gratulere sin russiske kollega, og sa at Beijing ville jobbe for å knytte landene sterkere sammen.

USAs president Donald Trump gratulerte også Putin, i det han selv har kalt en «veldig fin samtale».

Rådet til å fordømme giftangrepet

Ifølge Washington Post ble den amerikanske presidenten tydelig advart av sine rådgivere mot å gratulere Putin med valgseieren. Kilder avisen har snakket med, hevder Trump mottok papirer hvor det stod «IKKE GRATULER», skrevet med store bokstaver.

Trump har fortalt pressen at han ønsket Putin alt vel de neste seks årene, men at de to presidentene også var innom flere samtaleemner. Blant annet sier Trump at atomvåpen og situasjonen i Syria og Nord-Korea ble diskutert.

I tillegg til å ikke høre på de nasjonale sikkerhetsrådgivernes råd om å ikke gratulere Putin, skal Trump også ha ignorert råd om å fordømme forgiftningen av den russiske eks-spionen Sergei Skripal og datteren i Storbritannia. Både britiske og amerikanske myndigheter har klandret Russland for angrepet.

Trump uttalte at han og Putin ville møtes i nær fremtid, men talsperson for Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, understreket at ingenting er planlagt.

– Vi bestemmer ikke over andre land

Mye av grunnen til at Trumps gratulasjon er omstridt, er spesialetterforsker Robert Muellers gransking av anklager om at Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland under den amerikanske valgkampen.

Den republikanske senatoren John McCain, som også tidligere har vært kritisk til Trump, la ut en melding på Twitter da han fikk vite om Putin-gratulasjonen.

– En amerikansk president er ikke lederen for den frie verden hvis han gratulerer diktatorer når de vinner falske valg. Når Trump gratulerer Putin, er det en fornærmelse mot alle russiske innbyggere som ble nektet å stemme fritt i et rettferdig valg, skrev McCain.

På spørsmål om McCains kritikk, påpekte Sarah Huckabee Sanders at også forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron hadde gratulert Putin. I tillegg minte Sanders om at Barack Obama gratulerte Putin i 2012.

– Gjennom våre handlinger har vi vært tydelige på at vi skal være strenge med Russland, spesielt på områder vi føler at de har tråkket over streken, sa Sanders.

Samtidig la hun vekt på at Trump mener det er viktig å bygge et godt forhold til Putin, for å kunne takle ulike globale utfordringer slik som atomtrusselen fra Nord-Korea. Sanders fikk også spørsmål om hvorvidt hun tror Russlands valg er frie og rettferdige.

– Det er ikke vi som bestemmer hvordan andre land skal operere. Det vi vet er at Putin har blitt valgt, og vi kan ikke fortelle dem hvordan de skal gjøre ting, svarte Sanders.