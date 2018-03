En mann i 30-årene ble fraktet til sykehus etter at en eksplosjon gikk av i en butikk sør i Austin. Mannen skal være alvorlig, men trolig ikke livstruende skadd.

Politiet i Austin melder på Twitter at eksplosjonen ikke var en pakkebombe, og at de ikke har grunn til å tro at hendelsen kan knyttes til de fem pakkebombene som har gått av i byen de siste ukene.

Tidligere på dagen ble en ansatt skadd da en pakke eksploderte ved et FedEx-anlegg.

Før det har fire pakkebomber gått av i Austin i løpet av de siste ukene. Politiet mistenker at samme gjerningsperson står bak de fem eksplosjonene, og advarer om at det muligens finnes en «seriebomber» i den amerikanske delstaten.

– Det er åpenbart en eller kanskje flere svært, svært syke individer som står bak. Dette er syke mennesker, og vi skal komme til bunns i dette, sa Trump tirsdag.

– Vi har absolutt ingen anelse om hvem det er, absolutt ingen anelse, sa kongressmannen Bruce Babin til Fox Business.

To personer er drept og flere er skadd av de totalt seks eksplosjonene.

